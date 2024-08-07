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Sosyal Medya Forklifti tutmaya çalışan kadın atında ezilerek hayatını kaybetti! O anlar böyle kaydedildi
Sosyal Medya

Forklifti tutmaya çalışan kadın atında ezilerek hayatını kaybetti! O anlar böyle kaydedildi

Yeniakit Publisher
2024-08-07 14:24:00 -
Forklifti tutmaya çalışan kadın atında ezilerek hayatını kaybetti! O anlar böyle kaydedildi

Yurtdışında çekilen görüntülerde kadın işçi, forklifti tutmaya çalışırken atında ezilerek hayatını kaybetti.

Yurtdışında çekilen üzücü görüntülerde, bir kadın işçi, kontrolünü kaybeden bir forklifti durdurmaya çalışırken trajik bir şekilde forkliftin altında kalarak hayatını kaybetti. Bu talihsiz olay, iş güvenliği önlemlerinin önemini bir kez daha vurguladı ve çalışma ortamlarında daha sıkı tedbirlerin alınması gerektiğini ortaya koydu.

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