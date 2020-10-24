SPK Tebliği gereği gerçek hesap açabilmek için en az 6 iş günü demo hesabımızı kullanarak, en az 50 adet işlem yapılması gerekmektedir. Demo Hesabınızı açarken kullandığınız ad, soyad ve e-mail bilgilerinin Gerçek Hesap Açılış Formu ile eşleşmesi gerekmektedir.

Forex hesabı hangi bankalarda var?

Aktif olarak forex işlemi yaptıran bankalar:

Garanti FX (Garanti Bankası)

Anadolu Yatırım (Anadolubank)

TradeMaster FX (İş Bankası)

QNB Finansinvest FX (QNB Finansbank)

Forex İşlemi Yaptıran Bankalarla İlgili Düzenlemeler

Forex vergi ödeniyor mu?

Forex işlemleri teknik olarak döviz alım satımına girdiğinden ve döviz alım satımı ile kar etmek ülkelerin hiç birinde ticari kazanca girmediğinden bu piyasalarda yurtdışında vergi ödemezsiniz. Parayı eksiksiz olarak banka hesabına rahatlıkla gönderebilir veya kredi kartınıza geri çekebilirsiniz.