Ford, e-spor'a desteğini sürdürüyor

İSTANBUL (AA - Ford 22 Kasım Pazar günü Castrol Ford Team Türkiye ralli pilotlarının katılımı ile yeni bir e-spor ralli yarışı gerçekleştirecek.

Ford'dan yapılan açıklamaya göre, yıllardır destekçisi olduğu Castrol Ford Team Türkiye ralli takımı ile Avrupa Şampiyonluğu da dahil birçok başarıya imza atan şirket, pandemi ile birlikte tüm dünyada giderek daha fazla ilgi çeken e-spor'a olan desteğini artırarak devam ettiriyor.

Tüm dünyada her yaştan otomobil ve yarış severin ilgisini çeken yeni trend e-sporu yakından takip eden Ford ve bu alanda çalışmalarını hızlandıran Castrol Ford Team Türkiye, 22 Kasım'da yeni bir yarış daha düzenleyecek.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ford'un katkıları ile gerçekleşen "19 Mayıs Gençlik ve Spor Yarışı"nın ardından, 1 Kasım'da Türkiye'nin ilk ve tek Avrupa şampiyonu ralli takımı Castrol Ford Team Türkiye'nin pilotları ile pist ve e-spor dünyasının ünlü isimlerini bir araya geliyor. Yarışta Castrol Ford Team Türkiye’nin ralli pilotları Murat Bostancı, Ali Türkkan, Ümit Can Özdemir, Emre Hasbay ve Can Sarıhan, e-spor oyuncuları Necati Akçay, Sinan Koç, Atakan Tarkan, Ozan Ülkügil ve Emir Aşarı ile mücadele edecekler.

Yarış, 2005’ten bu yana Türkiye’de Formula 1 yarışlarını anlatan ve "Formula 1'in Sesi" olarak da bilinen Serhan Acar'ın anlatımıyla ekranlara gelecek, yorumcu olarak yine Yiğit Tezcan yer alacak.

22 Kasım Pazar günü saat 18:00'de gerçekleşecek yarış Ford Türkiye YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Verilen bilgiye göre, geleceğin teknolojilerini bugünden yaşatacak yeni marka vizyonu "Geleceği Bugünden Yaşa" kapsamında birçok farklı mecrada yaptığı yenilikçi projelerle adından söz ettiren Ford, yükselen trend e-spor heyecanını da Türkiye'de yaşatmak için yeni projelere imza atıyor.

Uzun zamandır motor sporlarına destekle Türk sporuna önemli pilotlar kazandıran şirket, ilerleyen dönemlerde e-spor dünyasına genç sporcular kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.