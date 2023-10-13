  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD'li siyasetçiden aşağılık propaganda! Kongreye bakın nasıl geldi

Kuyumcular altının füze gibi fırlayacağı tarihi resmen açıkladı! 'Yok artık' dedirten tahmin

Avrupa'da Filistin yasağı! Almanya kararını dünyaya ilan etti! Filistin'i temsil eden semboller yasaklandı

Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu!

İngiliz 'The Times'tan çirkin operasyon

Sylvester Stallone malikanesini milyonlarca TL zararına sattı! Bakın kim alıyor, ne kadara sattı? Duyan şokta

TSK'nın Ateş Serbest-2023 faaliyeti düşmana korku verdi!

Filistinliler toprak sattı mı? Ahmet Şimşirgil şok detayı açıkladı

Meral Akşener'den dikkat çeken ittifak çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o küstahlığa çok sert tepki! Kapak öyle olmaz, böyle olur
Spor Forbes açıkladı, Cristiano Ronaldo yine zirvede! İşte tam liste..
Spor

Forbes açıkladı, Cristiano Ronaldo yine zirvede! İşte tam liste..

Yeniakit Publisher
2023-10-13 23:10:00 -
Forbes açıkladı, Cristiano Ronaldo yine zirvede! İşte tam liste..

Forbes, 2023 yılında en çok kazanan 11 futbolcuyu açıkladı. Ronaldo açıklanan listede en üst sırada yer aldı. İşte en çok kazanan isimler...

Her sene Forbes tarafından açıklanan futbolun en çok kazanan oyuncuları bu sene de belli oldu. Listeye giren yıldızların kazandığı ücretler dudak uçuklatıyor.Açıklanan listede Cristiano Ronaldo rakiplerine büyük fark atarken, listedeki oyuncular da merak edildi.

 

İşte en çok kazanan ilk 10 oyuncu...

1) CRISTIANO RONALDO - 247 MİLYON EURO
2) LIONEL MESSI - 128 MİLYON EURO
3) NEYMAR - 106 MİLYON EURO
4) KYLIAN MBAPPE - 104 MİLYON EURO
5) KARIM BENZEMA - 100 MİLYON EURO
6) ERLING HAALAND - 55 MİLYON EURO
7) MOHAMED SALAH - 50 MİLYON EURO
8) SADIO MANE - 49 MİLYON EURO
9) KEVIN DE BRUYNE - 37 MİLYON EURO
10) HARRY KANE - 34 MİLYON EURO
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23