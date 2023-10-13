Forbes açıkladı, Cristiano Ronaldo yine zirvede! İşte tam liste..
Forbes, 2023 yılında en çok kazanan 11 futbolcuyu açıkladı. Ronaldo açıklanan listede en üst sırada yer aldı. İşte en çok kazanan isimler...
Her sene Forbes tarafından açıklanan futbolun en çok kazanan oyuncuları bu sene de belli oldu. Listeye giren yıldızların kazandığı ücretler dudak uçuklatıyor.Açıklanan listede Cristiano Ronaldo rakiplerine büyük fark atarken, listedeki oyuncular da merak edildi.
İşte en çok kazanan ilk 10 oyuncu...
1) CRISTIANO RONALDO - 247 MİLYON EURO
2) LIONEL MESSI - 128 MİLYON EURO
3) NEYMAR - 106 MİLYON EURO
4) KYLIAN MBAPPE - 104 MİLYON EURO
5) KARIM BENZEMA - 100 MİLYON EURO
6) ERLING HAALAND - 55 MİLYON EURO
7) MOHAMED SALAH - 50 MİLYON EURO
8) SADIO MANE - 49 MİLYON EURO
9) KEVIN DE BRUYNE - 37 MİLYON EURO
10) HARRY KANE - 34 MİLYON EURO
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