Fondaşa kıyak CHP'yi karıştırdı

Yargı kararıyla ‘butlan’ olan Özgür Özel döneminde, halkın ve tüyü bitmemiş yetimlerin hakkından kesilen hazine yardımıyla gelen paraların on binlerce trol hesap ve fondaş yayın organlarına akıtıldığının ortaya çıkmasıyla partide iç savaş çıktı. CHP İletişim Koordinatörü Ali Haydar Fırat, hazineden gelen kaynaklardan yüzlerce milyon liranın hedef alınan kesimlere ve kişilere ağır küfürler ve hakaretlerle sindirilmesi için kullanılan on binlerce bot hesap ve yayın organlarına aktarıldığını belirtirken, Halk TV’ye 79 milyon lira, Tele1’e 33,7 lira olmak üzere trol hesaplar dahil binlerce hesaba 775 milyon lira gibi fahiş miktarlarda ödeme yapıldığını açıkladı.

HALK TV’DE 775 MİLYON İTİRAFI

Fırat’ı yalanlamak üzere Halk TV’ye çıkan Özel ekibinden Özgür Karabat ise, Kemal Kılıçdaroğlu dönemine göre daha az harcama yapıldığını belirterek, asıl Kılıçdaroğlu yönetiminin Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik harcamalarının şeffaf olmadığını savundu. Fırat’ın 775 milyon liralık harcama iddialarını kabul eden Karabat, bu harcamanın seçim kampanyasını kapsadığını söylerken, “10 firmadan teklif aldık, 6’ya kadar indirdik. 31 televizyon kanalı, gazeteler, radyolar, dijital platformlar dahil tüm mecralarda profesyonel bir medya planlaması yaptık” itirafında bulundu. CHP’deki usulsüz harcamalar üzerinden sürdürülen kayıkçı kavgası, milletin parası kullanılarak, asılsız haber yayan, iftiralar ve hakaretlerle mide bulandıran binlerce trol hesap, medya kuruluşu ve fondaş gazetecinin nasıl satın alındığını gözler önüne serdi.

MİLLETİN PARASI İÇ EDİLMİŞ

Konuyu Akit’e değerlendiren Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, şunları söyledi: “Bu tartışmalar, ‘parayı veren düdüğü çalar’ sözünü hatırlatıyor. Buradakiler düdük oldukları için parayı veren onları çalıyor. Büyük ihtimalle Halk TV’nin bir iki ay sonra kapanacağı söyleniyor. Niye? Partiyle ilişkiler gerildi, artık İmamoğlu’ndan da para gelemiyor. Tabii bu partinin hesaplarını kontrol eden, Anayasa Mahkemesi’nin ve diğer kuruluşlar gerçeği ortaya koyacaktır. Ama bizim asıl dikkatimizi vermemiz gereken şey, bu legal görünüşlü harcamaların dışında, mesela şu anda var edilen bir takım trol platformların nasıl kuruldukları. Bence bu rakam telaffuz edilenin çok ötesinde. Arka taraftan akçalı işlerden, rüşvet, yolsuzluk vesaire gelen ciddi bir şey olduğunu da zaten şu an görülmekte olan davalardan ve itiraflardan da biliyoruz. Şimdi bu paraların verildiğini söyleyenler vaktiyle büyük ihtimalle kendileri de veriyorlardı. Ama dediğim gibi bence esas mesele, partiye yapılan hazine yardımlarından yapılan harcamalar. Ayda 5 milyon ödeme yapıldığı söylenen ‘Baba Ocağı’ diye bir yerden bahsediliyor. Bunun izleyicisi yok, takip eden yok. Büyük ihtimalle partiye yapılan hazine yardımını iç etme konusunda çok açık yapılan operasyonlardan birisi. Dolayısıyla legal olarak harcaması yapılmış gibi gözüken paraların gerçekten bir hizmet karşılığı mı verildiği, yoksa o parayı legal perde altında değişik şekilde kullanmak için operasyonlar mı yaptılar? Bunu da zannediyorum Anayasa Mahkemesi ve Sayıştay tespit edebilir. Ama işin özeti son derece basın özgürlüğüne bağlıymış gibi gözüken CHP’nin legal işlerini görmüş oluyoruz.”

HESABI SORULMALIDIR

Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı da şunları dile getirdi: “Bu CHP’deki işler sadece sosyal medya değil, Ekrem İmamoğlu’nu ilk piyasaya çıkarttıkları zaman ben de elime telefonu aldığımda karşıma çıkıyordu. Twitter’da ve diğer sosyal medya mecralarında bunlar dışarıdan ciddi bir destek gördüler. Yabancı istihbarat örgütlerinin desteğiyle sosyal medya mecralarında parlatıldılar. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni de ele aldıktan sonra, o yalan dolan fırtınasından sonra, bütün İstanbulluların paralarını bu tip şeylere harcadılar işte sosyal medya, film, tanıtım işleri, şarkıcı, artist, nerede meşhur bir adam var cebine para koydular ki bunlarla resim çektirsin, sosyal medyada destek açıklamaları yapsınlar diye. Halktan kopuk bir partinin, halkla iç içeymiş gibi gözükmesini sağlamak adına bir algı çalışmalarını yapmak bunların hayati görevi. Çünkü o algı operasyonlarıyla hayatta kalabildi 100 senedir. Halka rağmen halkçı parti olan CHP’yi diri tutmak için, halka benimsetmek için habire halkın parasını yandaş ve fondaş medyaya, trollere aktardılar. Şimdi Ali Haydar Fırat dedikleri arkadaş da Özgür Özel döneminde batırılan, çarçur edilen paraları açıklıyor. Şimdi birbirlerine düştüler. Asrın en büyük hırsızlığını yaşatanlara dağıtmalarının hesabını soracak herhalde savcılar ve hakimlerimiz vardır. Tüyü bitmemiş yetimin hakkının hesabının sorulması gerekir.”