Fon yalanları ortaya çıkmıştı! Bakan Göktaş'tan üç milletvekiline suç duyurusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Kamuoyuna Duyuru" başlıklı açıklamada, kendisine yönelik iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.

Söz konusu isimlerin iddialarını ispatlamaları için beklediğini ancak herhangi bir delil sunamadıklarını belirten Göktaş, "İddialarını ispatlayamıyorlarsa istifa etmeleri gerektiğini açıkça söyledim. İstifa etmediler. İftira atarken gösterdikleri cüreti, sorumluluk almak söz konusu olduğunda gösteremediler." ifadelerini kullandı.

"İFTİRA ATARKEN GÖSTERDİKLERİ CÜRETİ, SORUMLULUK ALMAK SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA GÖSTEREMEDİLER"

İddiaları gerçek dışı şekilde haberleştiren veya kamuoyunda suçlu olduğu algısı oluşturmaya çalışan basın kuruluşlarına da tepki gösteren Göktaş, şunları şunları kaydetti;

Fon meselesi üzerinden şahsımı ve ailemi hedef alan yalan ve iftiraları ortaya atan Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulundum. Dünden bu yana iddialarını ispatlamalarını bekliyorum. İspatlayamadılar. İddialarını ispatlayamıyorlarsa istifa etmeleri gerektiğini açıkça söyledim. İstifa etmediler. İftira atarken gösterdikleri cüreti, sorumluluk almak söz konusu olduğunda gösteremediler.

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ, İTİBAR SUİKASTININ KALKANI OLAMAZ"

Diğer yandan, iftiraları sosyal medya platformlarında yayarak, manşetlerine taşıyıp bu iddiaları somut delillerle çürüten açıklamaları görünmeyecek köşelere saklayarak kamuoyunda şahsımın suçlu olduğu algısını oluşturan basın kuruluşlarına karşı da gerekli bütün hukuki yollara başvuracağım. Basın özgürlüğü, iftira yoluyla itibar suikastı yapmanın ve kamuoyunu yanıltmanın kalkanı olamaz. Bu yayınlardan doğan hukuki, idari ve cezai sorumlulukların sonuna kadar takipçisi olacağım.

Hiç kimse çamur siyaseti uğruna şahsımı ve ailemi hedef alıp sorumluluktan kaçabileceğini sanmasın. Bu iftiraların peşini bırakmayacağım. İftirayı atanlar da yayanlar da hukuk önünde hesap verecek. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.