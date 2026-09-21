Fon soruşturmasında Tera Yatırım’ın iki yönetim kurulu üyesine gözaltı

Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ile Abdulkadir Özkan hakkında gözaltı işlemi uygulandı. İki yöneticiye yönelik işlemler sürerken, soruşturma kapsamında şirket yöneticilerinin yurt dışı transferleri, kripto varlık hareketleri ve hesap giriş çıkışlarına ilişkin veriler de talep edildi.

DÖRT ŞİRKETİN YÖNETİCİLERİ İÇİN MALİ İNCELEME

Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, 17 Eylül 2026’da Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gönderdiği müzekkerede mali verilerin incelenmesini istedi.

Talep; Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlere bağlı alt kuruluşların yöneticilerini kapsıyor.

Müzekkerede, yöneticilerin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve 2024 yılından bu yana gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş çıkışlarına ilişkin ham verilerin Başsavcılığa iletilmesi istendi.

MASAK RAPORUNDA İSVİÇRE’YE İKİ TRANSFER

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, iki yönetici hesabından İsviçre’deki Edmond de Rothschild Bankası üzerinden gerçekleştirilen para transferlerine yer verildi.

Rapora göre Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından, söz konusu bankadaki bir hesaba 1 Eylül 2026’da yaklaşık 2 milyar 889 milyon lira gönderildi. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından ise aynı banka üzerinden 24 Ağustos 2026’da yaklaşık 1 milyar 198 milyon liralık transfer yapıldığı kaydedildi.

İki işlemin toplamı yaklaşık 4 milyar 87 milyon liraya ulaştı. Raporda belirtilen transfer tarihleri, fonların iade ödemelerinde temerrüde düştüğü 15-16 Eylül 2026 tarihlerinin öncesine denk geliyor.

SPK’DAN İŞLEM YASAKLARI VE SUÇ DUYURULARI

Sermaye Piyasası Kurulu, Katılımevim paylarındaki işlemler nedeniyle Pusula Portföy’e ve Muhammed Yarız’ın da aralarında bulunduğu bazı fon yöneticilerine iki yıl süreyle işlem yapma yasağı getirmişti.

Gündoğdu Gıda paylarındaki işlemler dolayısıyla da çok sayıda Pusula Portföy fon yöneticisi hakkında iki yıllık işlem yasağı kararı alınmıştı. Kurul, her iki şirketin paylarındaki işlemlere ilişkin bazı fon yöneticileri hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Bu süreçte Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ ve Pusula Finans Holding AŞ’de Ahmet Özcan ile Serdar Turhan’ın istifaları kabul edilmiş, boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TERA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Erkan Kilimci atanmıştı.

DAHA ÖNCE DÖRT ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmanın önceki aşamalarında, Katılımevim, Gündoğdu ve Destek Faktoring pay piyasalarındaki belirli dönemlere ait işlemler nedeniyle dört şüpheli tutuklanmıştı. Ayrıca 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmıştı.

İncelenen işlemler, Katılımevim için 19 Ekim 2023-28 Mayıs 2024 ile 4 Mart-12 Haziran 2026, Gündoğdu için 11 Şubat-8 Haziran 2026, Destek Faktoring için ise 15 Ekim-2 Aralık 2025 dönemlerini kapsıyor.

Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan’dan önce Serdar Turhan, Emre Tezmen, Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin de gözaltına alınmıştı. İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı da soruşturma kapsamında emniyete götürülmüştü.