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Ekonomi Fon krizinin ardından düğmeye basıldı! Piyasada yeni dönem başlıyor
Ekonomi

Fon krizinin ardından düğmeye basıldı! Piyasada yeni dönem başlıyor

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Fon krizinin ardından düğmeye basıldı! Piyasada yeni dönem başlıyor

Sermaye piyasalarında yatırımcıyı mağdur eden işlemlere karşı kapsamlı bir düzenleme için hazırlıklar hızlandı. Sermaye Piyasası Kanunu’nda yapılması planlanan değişikliklerle manipülasyon, içeriden bilgi sızdırma ve piyasa dolandırıcılığına yönelik cezaların ağırlaştırılması öngörülüyor. Fonların tasfiyesi halinde yatırımcıların korunması için yeni güvenceler getirilirken, “Yatırımcı Risk Merkezi” ile tehlikeli işlemler büyümeden tespit edilecek.

Sermaye piyasalarında son dönemde gündeme gelen fon mağduriyetleri ve manipülatif işlemlerin ardından mevzuatın güçlendirilmesi için harekete geçildi.

Uzun süredir hazırlıkları devam eden Sermaye Piyasası Kanunu değişikliğiyle yatırımcıların korunmasına yönelik yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

İlgili kurumlardan taslağa ilişkin görüşlerini hızla bildirmeleri istenirken düzenlemenin, Devlet Denetleme Kurulu incelemelerinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine taşınması bekleniyor.

Manipülasyona ağır ceza geliyor

Türkiye gazetesinin haberine göre yeni düzenlemenin en önemli başlıklarından birini piyasa manipülasyonuyla mücadele oluşturuyor.

Taslakta; piyasa bozucu eylemler, içeriden bilgi sızdırılması, piyasa dolandırıcılığı ve ticaret üzerinden gerçekleştirilen usulsüz işlemlere karşı uygulanan yaptırımların daha caydırıcı hale getirilmesi hedefleniyor.

Böylece yatırımcıların yanıltılması veya piyasanın doğal işleyişinin yapay işlemlerle bozulmasına yönelik eylemlerin daha ağır yaptırımlarla karşılaşması amaçlanıyor.

Fon tasfiyelerinde yatırımcıya yeni güvence

Düzenlemenin dikkat çeken başlıklarından biri de fonların tasfiye süreci olacak.

Herhangi bir yatırım fonunun tasfiyeye girmesi durumunda yatırımcıların mağduriyet yaşamasının önüne geçilmesi ve haklarının korunması amacıyla mevzuata özel hükümler eklenmesi planlanıyor.

Yeni sistemle fon tasfiyelerinde yatırımcının karşı karşıya kalabileceği risklerin azaltılması ve sürecin daha güvenli şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

“Yatırımcı Risk Merkezi” kuruluyor

Kanun değişikliğinin yanı sıra Orta Vadeli Program kapsamında piyasayı yakından izleyecek yeni bir mekanizma da devreye alınacak.

Sermaye piyasalarındaki risklerin bütüncül şekilde takip edilmesi ve sistemik tehlikelerin büyümeden belirlenebilmesi amacıyla “Yatırımcı Risk Merkezi” ve “Yatırımcı Risk Takip Sistemi” kurulacak.

Sistem sayesinde piyasadaki olağan dışı hareketlerin ve yatırımcı açısından risk oluşturabilecek gelişmelerin erken aşamada tespit edilmesi amaçlanıyor.

2027'nin ikinci çeyreği hedefleniyor

Yeni erken uyarı mekanizmasının 2027 yılının ikinci çeyreğinde tam kapasiteyle faaliyete geçirilmesi hedefleniyor.

Böylece piyasalardaki risklerin yalnızca sorun ortaya çıktıktan sonra değil, henüz oluşma aşamasındayken belirlenebilmesinin önü açılacak.

Kredili işlem ve açığa satış da masada

Yeni dönemde yalnızca manipülasyona yönelik cezalar ele alınmayacak.

Aracı kurumların sermaye yeterliliklerinden kredili alım işlemlerine, açığa satıştan ödünç alma ve verme uygulamalarına kadar sermaye piyasasının kritik alanlarındaki mevzuatın da bütüncül biçimde yeniden değerlendirilmesi planlanıyor.

Hayata geçirilmesi planlanan düzenlemelerle birlikte sermaye piyasalarında daha sıkı denetim, daha ağır yaptırım ve yatırımcı için daha güçlü koruma döneminin başlaması hedefleniyor.

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