Ekmeğe zam gelebilir! Buğday fiyatlarında rekor artış
Karadeniz’de gemi ve limanlara yönelik saldırıların buğday ihracatını aksatması, küresel piyasalarda fiyatları yukarı taşıdı. Chicago’da vadeli buğday fiyatları, haziran ayındaki dip seviyeye kıyasla yaklaşık yüzde 40 yükseldi. Karadeniz üzerinden gerçekleştirilen ihracattaki aksaklıkların sürmesi ve Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesi, küresel buğday piyasasında arz endişelerini artırdı. Dünyanın önde gelen buğday alıcılarının daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalması bekleniyor.