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Ekonomi
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Ekmeğe zam gelebilir! Buğday fiyatlarında rekor artış

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Ekmeğe zam gelebilir! Buğday fiyatlarında rekor artış

Karadeniz’de gemi ve limanlara yönelik saldırıların buğday ihracatını aksatması, küresel piyasalarda fiyatları yukarı taşıdı. Chicago’da vadeli buğday fiyatları, haziran ayındaki dip seviyeye kıyasla yaklaşık yüzde 40 yükseldi. Karadeniz üzerinden gerçekleştirilen ihracattaki aksaklıkların sürmesi ve Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesi, küresel buğday piyasasında arz endişelerini artırdı. Dünyanın önde gelen buğday alıcılarının daha yüksek maliyetlerle karşı karşıya kalması bekleniyor.

#1
Foto - Ekmeğe zam gelebilir! Buğday fiyatlarında rekor artış

Reuters’ın haberine göre, Chicago’da buğday vadeli işlemleri haziran ayındaki en düşük seviyesinden yaklaşık yüzde 40 yükselerek son üç buçuk yılın en yüksek düzeyine ulaştı. Temmuz ayından bu yana Karadeniz’de gemilere ve liman altyapısına düzenlenen saldırılar, tahıl ihracatını ciddi biçimde aksattı. Dünyanın en büyük buğday ihracatçısı olan Rusya’nın eylül ayında yaklaşık 1 milyon ton buğday ihraç etmesi bekleniyor. Geçen yılın eylül ayında bu miktar yaklaşık 5 milyon tondu. Ukrayna’nın bu ayki ihracatının da yaklaşık 1 milyon ton olacağı tahmin ediliyor. Bu, geçen yılın aynı dönemindeki ihracatın yaklaşık yarısına karşılık geliyor.

#2
Foto - Ekmeğe zam gelebilir! Buğday fiyatlarında rekor artış

Arzdaki bu düşüş, diğer bölgelerden çok Asyalı alıcıları baskı altına aldı. Dünyanın en büyük ikinci buğday ithalatçısı olan Endonezya, bu ay Karadeniz bölgesinden yalnızca yaklaşık 60 bin ton buğday aldı. Geçen yılın eylül ayında bu miktar yaklaşık 500 bin tondu. Endonezya’daki un fabrikaları, arz açığını kapatmak için Avustralya ve Arjantin’e yöneldi. Tüccarlar, ülkedeki alıcıların Avustralya buğdayına Karadeniz’den gelen sevkiyatların fiyatından yaklaşık yüzde 20 ila 25 daha fazla ödediğini söylüyor.

#3
Foto - Ekmeğe zam gelebilir! Buğday fiyatlarında rekor artış

Mısır da ithalatta sert bir düşüşle karşı karşıya. Ülkenin buğday ithalatı, eylül ayının ilk yarısında 143 bin 870 tona geriledi. Geçen yılın aynı döneminde bu miktar 876 bin 139 tondu. Mısır’daki bazı un fabrikaları ise yüksek fiyatlar nedeniyle faaliyetlerini kapasitelerinin yaklaşık yüzde 30’una düşürdü.

#4
Foto - Ekmeğe zam gelebilir! Buğday fiyatlarında rekor artış

Reuters’a göre, buğday sevkiyatlarını satın almak için rekabetin yıl sonuna kadar yoğunlaşması muhtemel. Güney Yarımküre’de hasat edilen ürünler piyasaya girene kadar fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskı sürebilir. Buğday fiyatlarındaki artışın önümüzdeki dönemde ekmek fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

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