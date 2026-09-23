Ekmeğe zam gelebilir! Buğday fiyatlarında rekor artış

Reuters’ın haberine göre, Chicago’da buğday vadeli işlemleri haziran ayındaki en düşük seviyesinden yaklaşık yüzde 40 yükselerek son üç buçuk yılın en yüksek düzeyine ulaştı. Temmuz ayından bu yana Karadeniz’de gemilere ve liman altyapısına düzenlenen saldırılar, tahıl ihracatını ciddi biçimde aksattı. Dünyanın en büyük buğday ihracatçısı olan Rusya’nın eylül ayında yaklaşık 1 milyon ton buğday ihraç etmesi bekleniyor. Geçen yılın eylül ayında bu miktar yaklaşık 5 milyon tondu. Ukrayna’nın bu ayki ihracatının da yaklaşık 1 milyon ton olacağı tahmin ediliyor. Bu, geçen yılın aynı dönemindeki ihracatın yaklaşık yarısına karşılık geliyor.