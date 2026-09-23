Bursa'da sıra dışı olay: Kendini araca kilitleyip bağırmaya başladı!
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kadın kendini araca kilitleyip bağırmaya başladı. Olay yerine gelen polisler ise kadınla ne yapacağını şaşırdı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kadın kendini araca kilitleyip bağırmaya başladı. Olay yerine gelen polisler ise kadınla ne yapacağını şaşırdı.
Olay, Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi 12. Mutlu Sokak üzerindeki boş arsada yaşandı.
Alınan bilgiye göre, 16 BZM plakalı otomobilin içerisinde bulunan kadın, kendini araca kilitledi.
ARAÇ İÇERİSİNDE BAĞIRMAYA BAŞLADI Araç içerisinde bağıran kadını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Öfkeli kadın, ekiplerin tüm çabalarına rağmen araçtan çıkmadı. İLGİNÇ ANLAR KAMERAYA YANSDI Kendini araca kilitleyen kadın, polis ekiplerine sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek ekiplerin uzaklaşmasını istedi. İlginç anlar kameraya yansıdı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23