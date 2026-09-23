Erzurum'da nostalji rüzgarı: Hepsini sokaklarda sergilediler!

"KLASİK DEĞERİ YÜKSEK VE ANLAMLI" Erzurum Klasik Araçlar Kulübü Başkanı Mehmet Sadık Körükler, klasik araçlarla güzel bir etkinlik yaptıklarını ifade ederek, "Öncesinde İstasyon Meydanı'nda toplanıp ardından Cumhuriyet Caddesi istikametinden Olimpiyat Parkı'na geldik. Araçlarımızın arasında klasik değeri yüksek olan ve anlamlı, manalı olan araçlar da var. Mesela araçlarımızdan birisinin ilk sahibi Alparslan Türkeş. Şu anki sahibi Erzurumlu, yine bizim grup arkadaşlarımızdan Haluk Bey." diye konuştu. Klasik araç sahibi Haluk Ertek ise, "Aracım 1973 model Chevrolet markası, modeli Caprice Classic, V8 motora sahip, direksiz bir araç. Aynı zamanda otomatik vites bir klasik araç.