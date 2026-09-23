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Erzurum'da nostalji rüzgarı: Hepsini sokaklarda sergilediler!

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Erzurum'da nostalji rüzgarı: Hepsini sokaklarda sergilediler!

Erzurum Klasik Araçlar Kulübü üyeleri, farklı marka, model ve renklerdeki klasik araçlarıyla şehir turu atarak Erzurum akşamına nostaljik görüntüler kattı.

#1
Foto - Erzurum'da nostalji rüzgarı: Hepsini sokaklarda sergilediler!

Erzurum'da klasik araç rüzgarı esti. Erzurum Klasik Araçlar Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte 18 klasik araç, Yakutiye ilçesinde bulunan tarihi tren garı önünde bir araya geldi. Akşam saatlerinde başlayan şehir turunda konvoy, gar önünden Havuzbaşı istikametine ilerleyerek Cumhuriyet Caddesi'ni takip etti.

#2
Foto - Erzurum'da nostalji rüzgarı: Hepsini sokaklarda sergilediler!

ARACIN SAHİBİ TÜRKEŞ ÇIKTI Çifte Minareli Medrese önünden dönerek yeniden Cumhuriyet Caddesi üzerinden Havuzbaşı istikametine ilerleyen klasik araçlar, ardından Terminal Caddesi'ne hareket etti. Şehir turunun ardından konvoy Olimpiyat Millet Bahçesi'ne geçti. Korna çalarak konvoy halinde ilerleyen klasik araçlara diğer araç sürücüleri de eşlik ederken ortaya renkli görüntüler çıktı.

#3
Foto - Erzurum'da nostalji rüzgarı: Hepsini sokaklarda sergilediler!

Çocukların da ilgi gösterdiği klasik araçlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Yaklaşık 1950 ile 1980 model araçlardan oluşan konvoyda nadir koleksiyon araçları da yer aldı. 1973 model Chevrolet Caprice Classic marka aracın da yer aldığı konvoyda, aracın ilk sahibinin MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş olduğu belirtildi.

#4
Foto - Erzurum'da nostalji rüzgarı: Hepsini sokaklarda sergilediler!

"KLASİK DEĞERİ YÜKSEK VE ANLAMLI" Erzurum Klasik Araçlar Kulübü Başkanı Mehmet Sadık Körükler, klasik araçlarla güzel bir etkinlik yaptıklarını ifade ederek, "Öncesinde İstasyon Meydanı'nda toplanıp ardından Cumhuriyet Caddesi istikametinden Olimpiyat Parkı'na geldik. Araçlarımızın arasında klasik değeri yüksek olan ve anlamlı, manalı olan araçlar da var. Mesela araçlarımızdan birisinin ilk sahibi Alparslan Türkeş. Şu anki sahibi Erzurumlu, yine bizim grup arkadaşlarımızdan Haluk Bey." diye konuştu. Klasik araç sahibi Haluk Ertek ise, "Aracım 1973 model Chevrolet markası, modeli Caprice Classic, V8 motora sahip, direksiz bir araç. Aynı zamanda otomatik vites bir klasik araç.

#5
Foto - Erzurum'da nostalji rüzgarı: Hepsini sokaklarda sergilediler!

Bu aracımın ilk sahibi rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş, ben 5. sahibiyim. Daha önce geçen sene de o zaman Erzurum Valisi olan, şu an İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi de bu araca binmişti." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Erzurum'da nostalji rüzgarı: Hepsini sokaklarda sergilediler!

Klasik araç sahibi Emirhan Ardahanlıoğlu ise, "Ben de bir klasik severim. Aracım Volkswagen Beetle Cabrio 1974 model, 1303, 1.3 motordur. Aracımın şu anda ben 6. sahibiyim.

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Foto - Erzurum'da nostalji rüzgarı: Hepsini sokaklarda sergilediler!

Beetle'ın Cabrio modeli, sonradan kesim, orijinal değildir bunlar, sonradan kesim yapılmıştır. Her türlü zorluğu, her türlü şeyi göz önüne alman lazım klasik için." dedi.

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