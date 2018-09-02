Foça'daki felakette temizleme çalışmaları son sürat devam ediyor

İzmir Foça’da denizde geçtiğimiz gün kaynağı henüz belirlenemeyen petrol sızıntısı yaşanmıştı. Olayın yaşandığı ilk andan itibaren uzman ekipler çalışma yaparken, lisanslı ekipler yine sabahın erken saatlerinde denizin yüzeyini kaplayan petrolü temizlemek için sahile geldi. Büyük oranda yüzeyden temizlenen ancak daha çok kıyı kesimde yoğunlaşan petrol türevi, petler ve vidanjörlerle çekiliyor. Ekipler özellikle Gencelli Mahallesi’ne yoğunlaştı. Ekip sayısı ise 60’dan 100’e çıkarıldı. Öte yandan ekiplerin çalışmaları ve denizdeki öbek öbek oluşan petrol türevi, havadan drone ile de görüntülendi.

SIZINTININ KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

Petrol sızıntısının nereden kaynaklandığı ise hala araştırılıyor. Çalışmayı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aliağa Liman Başkanlığı, Foça Liman Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Foça Kaymakamlığı ile Aliağa ve Foça Belediyeleri koordineli şekilde yürütüyor.