Foça'da yıldırım düşmesi sonucu 7 asker yaralandı
İzmir'in Foça ilçesinde, subay adaylarının eğitimi sırasında yıldırım düştü- 7 subay adayı hafif yaralandı13 Eylül 2019 Cuma 11:18
İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde eğitim sırasında yıldırım düşmesi sonucu 7 subay adayı, hafif şekilde yaralandı.
Yenifoça Mahallesi'ndeki askeri birlikte, subay adaylarının eğitimi sırasında alana yıldırım düştü.
Yetkililerin haber vermesi üzerine sağlık ekipleri askeri birliğe sevk edildi. Yıldırımın isabet ettiği 7 asker, ambulanslarla Foça Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Askerlerin 4'ü burada yapılan ilk tedavinin arından Menemen Devlet Hastanesine sevk edilirken 3'ü taburcu edildi.
Foça Kaymakamı Ali Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 askerin kontrol amacıyla Menemen Devlet Hastanesi'ne sevkinin yapıldığını, yaralanan askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi.
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