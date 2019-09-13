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Foça'da yıldırım düşmesi sonucu 7 asker yaralandı

İzmir'in Foça ilçesinde, subay adaylarının eğitimi sırasında yıldırım düştü- 7 subay adayı hafif yaralandı

13 Eylül 2019 Cuma 11:18
Foça'da yıldırım düşmesi sonucu 7 asker yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde eğitim sırasında yıldırım düşmesi sonucu 7 subay adayı, hafif şekilde yaralandı.

Yenifoça Mahallesi'ndeki askeri birlikte, subay adaylarının eğitimi sırasında alana yıldırım düştü.

Yetkililerin haber vermesi üzerine sağlık ekipleri askeri birliğe sevk edildi. Yıldırımın isabet ettiği 7 asker, ambulanslarla Foça Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Askerlerin 4'ü burada yapılan ilk tedavinin arından Menemen Devlet Hastanesine sevk edilirken 3'ü taburcu edildi.

Foça Kaymakamı Ali Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 askerin kontrol amacıyla Menemen Devlet Hastanesi'ne sevkinin yapıldığını, yaralanan askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:18
  1. 7'inci Jandarma Komando Eğitim Alayı
  2. Foça Devlet Hastanesi
  3. Menemen Devlet Hastanesi
  4. subay adayı
  5. yıldırım düşmesi

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