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Foça’da 44 bin zeytin ağacı korunacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Foça’da zeytin üreticilerinin başına bela olan “zeytin sineği” sorununa el attı.

04 Ağustos 2019 Pazar 09:54
Foça’da 44 bin zeytin ağacı korunacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Foça’da zeytin üreticilerinin başına bela olan “zeytin sineği” sorununa el attı. Kimyasal yöntem kullanmadan zeytinin verimini ve kalitesini artıracak “besi tuzakları” İzmir Büyükşehir Belediyesi Gönüllü Takımı’nda yer alan üniversite öğrencilerinin desteği ile ağaçlara asıldı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentte sağlıklı gıda üretimi teşvik etmek, ürün kalitesini ve verimini artırmak amacıyla üreticiye destek çalışmalarını sürdürüyor. Zeytin ağaçlarını tehdit eden “zeytin sineğine” karşı da üreticilerle işbirliği yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, binlerce ağacın kimyasal kullanmadan bu hastalıktan kurtulması için kolları sıvadı. Karaburun’da 654 üreticinin zeytinliklerine “besi tuzağı şişesi” asarak 82 bin zeytin ağacını koruyan, zeytinin verimini ve kalitesini artıran Büyükşehir, şimdi de Foçalı zeytin üreticilerine ulaştı. Foça’da Ilıpınar, Kozbeyli ve Yeniköy mahallelerindeki 191 üreticinin 44 bin 107 ağacına 46 bin besi tuzağı hazırlandı. Besi tuzakları gönüllü üniversite öğrencilerinin desteği ile ağaçlara asıldı. Böylelikle gençler hem doğayla buluşturuldu hem de zeytin ağaçlarını koruma yöntemi öğretilerek çevrelerine anlatması hedeflendi.



Ürünün kalitesi artıyor


Üreticiler ve gönüllü gençlerle birlikte Foça Ilıpınar’daki zeytin ağaçlarına besi tuzağı asan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, amaçlarının kimyasal ilaç kalıntılarından arınmış, temiz ve güvenilir gıda üretmek olduğunu söyledi. Üreticilere hastalıkla doğal yöntemlerle mücadele etmeyi öğrettiklerini belirten Özkan, “Daha önce Karaburun’da yapmıştık. Bu sefer Foça’daki mücadeleye gönüllü üniversite öğrencilerimiz de katıldı. Gençlerimiz bizim pek çok sosyal projemizde yer alıyor, bizi umutlandırıyor. Bu umudu büyütmeliyiz. Böyle gençler olduğu sürece biz umudu çok rahat büyütebiliriz” dedi.



Üretici mutlu


Büyük bir özveriyle çalışan ve zeytin ağaçlarına üreticilerle birlikte besi tuzaklarını asan gönüllü üniversite öğrencileri ise bu çalışmaya katılmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, ekolojik dengenin bozulmaması için mücadele ettiklerini, doğal yöntemleri çiftçilere ve çevrelerindeki insanlara anlatacaklarını söyledi. Foça Ilıpınarlı zeytin üreticisi Fazıl Avlar ise, besi tuzağı yöntemi sayesinde zeytinin kalitesinin artacağını, organik üretime geçebileceklerini söyleyerek, “Daha da önemlisi İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile insan sağlığı için önemli bir çalışma yapıyoruz. Çocuklarımız ilaçsız, zehirsiz ürün yiyecekler” diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Foça’da üç mahallede yürütülen çalışmanın ilçe genelinde yaygınlaşacağını bildirdi.



Kontroller sürüyor


Zeytin üreticilerine doğru zamanda doğru uygulamaların yapılması ve uygun teknikle koruma yöntemlerini anlatan İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı uzmanlar, tuzakların ve zeytinliklerin periyodik kontrollerini yapmayı da sürdürüyor. Geçen yıl Karaburun’da hayata geçirilen proje ile bölge çiftçisinin en önemli gelir kaynaklarından biri olan zeytin ve kaliteli zeytinyağı üretimi desteklenmiş, yarımada zeytin havzası zeytin sineği tahribatına karşı korunmuştu.



Sinekler zeytini nasıl etkiliyor?


Zeytin sineği, kışı genelde toprağın 2-5 cm derinliğinde pupa halinde veya zeytinlik ve fundalıklarda ergin halde geçiriyor. Erginler, toprak sıcaklığının 10 dereceyi bulmasıyla genellikle haziran ayından itibaren topraktan çıkmaya başlıyor. Larva döneminde, meyve etinde zararlı olarak bulunuyor. Larva gelişme sürecinde ise çekirdek etrafında galeriler açarak besleniyor. Böylece meyvelerin çürüyerek dökülmesine, zeytinyağı miktarının azalmasına kısmen de yağda asitliğin yükselmesine neden oluyor. Özellikle sofralık zeytinlerde zararı daha büyük önem taşıyor. Yağlanmaya başlayan iri ve parlak zeytin tanelerine vuruklar açarak büyük zarar veren zeytin sineğine karşı kurulan besi koruma tuzakları ise zeytinliklerin ömrünü, verimini ve ürünün kalitesi artırıyor, zeytin sineğini meyveye zarar vermeden etkisiz hale getiriyor. Sinek daha ağaçla temasa geçmeden asılan şişeler içerisindeki gübre sayesinde sineği kendisine çekiyor ve içerisine topluyor. Şişenin içerisinde ilaç yok; ekolojik dengeleri bozmayan, organik tarım yapanların da kullandığı DAP gübresi yer alıyor.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 09:54
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