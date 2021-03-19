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Gündem Foça eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ aracıyla takla attı!
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Foça eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ aracıyla takla attı!

İzmir'in Foça ilçesinde, aracıyla takla atan Foça eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ yaralandı. Kolu kırıldığı öğrenilen Demirağ hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 22:47:00 - 2021-03-19 22:51:24
Foça eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ aracıyla takla attı!

İzmir'in Foça ilçesinde, kontrolden çıkarak, takla atan otomobilin sürücüsü Foça eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ yaralandı. Kolunun kırıldığı öğrenilen Demirağ'ın tedavisi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ediyor.

Eski Belediye Başkanı'nın aracı takla attı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Foça ilçe merkezine 5 kilometre kala meydana geldi. Foça eski Belediye Başkanı Gökhan Demirağ’ın kullandığı 35 MDD 95 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, takla attı.

Hastaneye kaldırıldı

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gökhan Demirağ, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Foça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kolunun kırıldığı öğrenilen Demirağ, buradaki tedavisinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

 

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