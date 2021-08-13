FNSS "ZAHA" ile çıkarma yapacak!

FNSS’nin, 23 adedi personel taşıyıcı, 2 adedi komuta kontrol aracı ve 2 adedi kurtarma aracı olmak üzere, toplam 27 adet araç teslim edeceği projede mühendislik geliştirme faaliyetleri tamamlanarak kalifikasyon aşamasına geçildi. 2021 yılı içerisinde kalifikasyon testlerinin tamamlanması ve ilk ürün tesliminin yapılması planlanan proje, 2022 yılında tamamlanacak.

Geçtiğimiz 2 yıl boyunca, ön prototip aracı ile dayanıklılık, denizde performans, karada performans, kendini düzeltme özelliği gibi, SSB ve DzKK ile yürütülecek olan kalifikasyon testlerinin provası niteliğinde olan pek çok mühendislik testi ve alt sistem kalifikasyonları başarıyla tamamlandı. Kalifikasyon testleri devam eden ZAHA, benzerlerine göre daha yüksek balistik ve mayın korumasına sahip olup, günümüzün en gelişmiş görev donanımları ile donatıldı.

ZAHA projesinde, araç içi ve diğer araçlar ile haberleşme, LHD sınıfı TCG Anadolu gemisi ile iletişim sistemleri gibi alt sistem tedarikleri için azami oranda yerli ve milli imkanlar kullanılmış olup, proje kapsamında periskop, palet, yol tekeri, hız azaltan gibi pek çok alt sistemin yerlileştirilmesi yapıldı.

ZAHA, Araç içerisinde taşınacak personel sayısı, balistik ve mayın koruma seviyeleri ve karada ve suda sağlanacak performans kriterleri alanlarında, benzerlerine üstünlük sağlıyor.

Proje kapsamında yine FNSS tarafından ZAHA’ya özel olarak tasarlanan ve üretilen ÇAKA Uzaktan Komutalı Kule (UKK), yerli ve milli silah sistemlerinin arasında yerini alıyor. Adını büyük Türk denizcisi, Çaka Bey’den alan "ÇAKA Uzaktan Komutalı Kule" deniz piyadelerimizin emrine girecek olan ZAHA’nın vurucu gücü olacak.

Silahlı Kuvvetlerin sahip olacağı en hızlı amfibi araç olan ZAHA, kara ve deniz gereksinimleri dengelenerek, görev tanımı gereği hem bir askeri kara aracının hem de bir askeri deniz aracının sahip olması gereken tüm özellik ve kabiliyetleri üzerinde barındıracak.

Silahlı Kuvvetler envanterinde bulunan, hem deniz hem de kara için tasarlanmış ilk ve tek personel taşıyıcı araç olan, aynı zamanda alabora olma durumunda kendini düzeltme ve deniz durumu 4’e kadar operasyon kabiliyetlerine sahip ilk ve tek yerli amfibi araç olan ZAHA ile FNSS, ilklere imza atmaya devam ediyor.