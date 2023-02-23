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Ekonomi FMV Işık Üniversitesi’ne akademik kadro alınıyor
Ekonomi

FMV Işık Üniversitesi’ne akademik kadro alınıyor

FMV Işık Üniversitesi’ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2023-02-23 13:20:00 -
FMV Işık Üniversitesi’ne akademik kadro alınıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurular şahsen veya posta yolu ile ilgili Akademik Birime yapılmalıdır. Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar tarafımıza ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU ADRESİ

Işık Üniversitesi Meşrutiyet Mahallesi, Üniversite Sokak Dış Kapı No:2 Şile / İstanbul

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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