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Seyahat

Florida sahilleri koronavirüs salgını dinlemedi

Dünyayı etkisi altına koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD'nin Florida'daki Clearwater Plajı koronavirüs salgınının yayılmasını yavaşlatmaya yönelik çabaların bir parçası olarak sosyal mesafeye ilişkin uyarıları dikkate almayan ziyaretçilerle dolup taştı. O anlar Florida polisine ait drone'la görüntülendi.

2020-04-28 13:40:00 -
Florida sahilleri koronavirüs salgını dinlemedi

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD'nin Florida eyaletinde koronavirüs (covid-19) salgını tedbirleri kapsamında kapatılan bazı plaj ve parkların kısmi olarak iki hafta önce yeniden açılması yönünde karar alındı. Florida sahillerinde sadece yürüyüşe ve bisiklet kullanmaya izin verilirken, geçtiğimiz Pazar günü Clearwater sahili sosyal mesafeye ilişkin uyarıları dikkate almayan ziyaretçilerle dolup taştı.

Plajlara verilen izin eyaleti ikiye böldü

Florida Belediye Başkanı Lenny Curry, kısmen açılan plajlar için “Normal yaşama giden yolu başlangıcı” dedi. Koronavirüssalgının ilk zamanlarında plajları kapatmamakla eleştirilmişti. Öte yandan bahar tatili sonrasında plajlara akın eden üniversite öğrencilerinin (covid-19) testlerinin pozitif çıkması, tartışmaları alevlendirmişti. Tepkilere yanıt olarak çoğu bölgede plajlar ya kapatılmış ya da kısıtlamalar getirilmişti.

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