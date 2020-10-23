  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi FLO’da "Outdoor Festivali" kampanyası başladı
Ekonomi

FLO’da "Outdoor Festivali" kampanyası başladı

Markanın, farklı tasarım ve renkleriyle sonbahar-kış sezonunda rahatlığı ve şıklığı bir araya getiren kadın, erkek ve çocuklara özel outdoor modelleri, doğa sporları ve gezilerin yanı sıra günlük hayatta da rahatlıkla kullanabilecek özellikleriyle öne çıkıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-23 10:47:18 -
FLO’da "Outdoor Festivali" kampanyası başladı

İSTANBUL (AA) - Binlerce ayakkabı çeşidini bir arada bulunduran FLO, "Outdoor Festivali" ile 25 Ekim’e kadar çok sayıda outdoor modelini avantajlı fiyatlarla mağazalarında ve flo.com.tr’de tüketicilerin beğenisine sundu.

FLO açıklamasına göre, şirket, tarzıyla şehirde, sağlamlığıyla outdoor aktivitelerinde tüketicinin yanından ayırmak istemeyeceğini birbirinden trend modeller sunarken, "Outdoor Festivali" ile de doğa severlerin her anına eşlik ediyor.

Mevsim modasına yönelik modelleriyle dikkati çeken FLO, başlattığı festival kapsamında çok sayıda outdoor modelini, 25 Ekim tarihine kadar doğa severlere avantajlı fiyatlarla sunuyor.

Açıklamaya göre, her yaşa ve tarza hitap FLO’nun outdoor modelleri, esnek taban yapısıyla hareket etmeyi sevenlerin hayatına maksimum enerji katmayı hedefliyor. Farklı tasarım ve renkleriyle sonbahar-kış sezonunda rahatlığı ve şıklığı bir araya getiren kadın, erkek ve çocuklara özel outdoor modeller, doğa sporları ve gezilerin yanı sıra günlük hayatta da rahatlıkla kullanabilecek özellikleriyle öne çıkıyor.

FLO’nun outdoor koleksiyonuna www.flo.com.tr ya da mağazalarından ulaşılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermeni askerler: Karabağ Azerbaycan!
Gündem

Ermeni askerler: Karabağ Azerbaycan!

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın işgali altındaki Dağlık Karabağ'da ilerleyişini sürdürürken, Azerbaycan ordusu bölgede bir grup Ermeni aske..
Güney cephesi çöktü! Azerbaycanlı milli kahraman şehit düştü
Dünya

Güney cephesi çöktü! Azerbaycanlı milli kahraman şehit düştü

Ermenistan-Azerbaycan cephe hattındaki gerilimde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ermenistan'ın Karabağ'ın güneyindeki cephe hattı ta..
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani'yi uyardı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani'yi uyardı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında haklı ile hak..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay