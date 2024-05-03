Flick olmadı rota Şahin

Hoca meselesini çözüme kavuşturmak isteyen Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Almanya çıkarmasında teknik direktör, sportif direktör ve futbolcu konusunda üç ayaklı temaslarda bulundu. Arat'ın, Fernando Santos öncesinde görüştüğü Hansi Flick için yeniden nabız yokladığı ancak Alman hocanın 7 milyon Euro yıllık ücret isteği konunun kapanmasına neden oldu. Siyahbeyazlılarda yabancı teknik adam gündemi yerini yerliye bıraktı. Dün Münih'ten Dortmund'a geçen Başkan Arat, burada Nuri Şahin ile bir görüşme gerçekleştirdi.

SON KARAR TOPLANTIDA VERİLECEK

Dortmund'da Edin Terzic'in yardımcılığını yapan 35 yaşındaki çalıştırıcıyla Beşiktaş'ın mevcut durumuna ve geleceğine dair fikir alışverişinde bulunuldu. Genç antrenörün de rapor hazırladığı ve bunu Arat'a sunduğu belirtildi. Beşiktaş Başkanı, bugün İstanbul'a dönecek ve temaslarıyla alakalı olarak yönetimine bilgilendirmede bulunacak. Ardından hoca ve sportif direktör konusunda son karar verilecek. Siyah-beyazlılar, sportif direktörlük için Bayer Leverkusen'de Rolfes'in yardımcılığını üstlenen Devin Özek ile 600 bin Euro yıllık ücrete anlaşma sağladı. Ancak son karar yönetim toplantısından sonra verilecek.

KARTAL MORAL ARIYOR

Aldığı kötü sonuçların ardından puan cetvelinde 51 puanla 5. sırada yer alan Beşiktaş, bugün Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Avrupa biletini kovalayan Çaykur Rizespor, 49 puanla 7. basamakta yer alıyor. Kırmızı kart cezası bulunan Al-Musrati'nin yanı sıra baldırında gerilme ve kanama olan Gedson ile ağabeyinin cenazesine katılmak üzere ülkesi Gana'ya giden Amartey kadroda yer almayacak.