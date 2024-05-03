  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Flick olmadı rota Şahin
Spor

Flick olmadı rota Şahin

Yeniakit Publisher
2024-05-03 11:52:00 -
Flick olmadı rota Şahin

Alman çalıştırıcının yıllık 7 milyon Euro isteğine takılan başkan Arat, Dortmund’da Nuri Şahin ile görüştü. Genç antrenör, takımın durumu hakkında rapor sundu

Hoca meselesini çözüme kavuşturmak isteyen Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Almanya çıkarmasında teknik direktör, sportif direktör ve futbolcu konusunda üç ayaklı temaslarda bulundu. Arat'ın, Fernando Santos öncesinde görüştüğü Hansi Flick için yeniden nabız yokladığı ancak Alman hocanın 7 milyon Euro yıllık ücret isteği konunun kapanmasına neden oldu. Siyahbeyazlılarda yabancı teknik adam gündemi yerini yerliye bıraktı. Dün Münih'ten Dortmund'a geçen Başkan Arat, burada Nuri Şahin ile bir görüşme gerçekleştirdi.

 SON KARAR TOPLANTIDA VERİLECEK

Dortmund'da Edin Terzic'in yardımcılığını yapan 35 yaşındaki çalıştırıcıyla Beşiktaş'ın mevcut durumuna ve geleceğine dair fikir alışverişinde bulunuldu. Genç antrenörün de rapor hazırladığı ve bunu Arat'a sunduğu belirtildi. Beşiktaş Başkanı, bugün İstanbul'a dönecek ve temaslarıyla alakalı olarak yönetimine bilgilendirmede bulunacak. Ardından hoca ve sportif direktör konusunda son karar verilecek. Siyah-beyazlılar, sportif direktörlük için Bayer Leverkusen'de Rolfes'in yardımcılığını üstlenen Devin Özek ile 600 bin Euro yıllık ücrete anlaşma sağladı. Ancak son karar yönetim toplantısından sonra verilecek.

 KARTAL MORAL ARIYOR

Aldığı kötü sonuçların ardından puan cetvelinde 51 puanla 5. sırada yer alan Beşiktaş, bugün Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Ali Şansalan yönetecek. Avrupa biletini kovalayan Çaykur Rizespor, 49 puanla 7. basamakta yer alıyor. Kırmızı kart cezası bulunan Al-Musrati'nin yanı sıra baldırında gerilme ve kanama olan Gedson ile ağabeyinin cenazesine katılmak üzere ülkesi Gana'ya giden Amartey kadroda yer almayacak.

Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'dan Almanya çıkarması! 2 yıldız birden... Çok zor olacak ama!
Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'dan Almanya çıkarması! 2 yıldız birden... Çok zor olacak ama!

Spor

Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'dan Almanya çıkarması! 2 yıldız birden... Çok zor olacak ama!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Almanya'da Arda Güler zirvesi! Santiago Bernabeu'da bir ilk yaşanacak...
Almanya'da Arda Güler zirvesi! Santiago Bernabeu'da bir ilk yaşanacak...

Spor

Almanya'da Arda Güler zirvesi! Santiago Bernabeu'da bir ilk yaşanacak...

Almanya Büyükelçiliğinden Türkiye’de personel alımı! İşte başvuru koşulları ve son tarih
Almanya Büyükelçiliğinden Türkiye’de personel alımı! İşte başvuru koşulları ve son tarih

Ekonomi

Almanya Büyükelçiliğinden Türkiye’de personel alımı! İşte başvuru koşulları ve son tarih

Türkiye'ye yatırım yağmuru... Türkiye Avrupa'da yükseldi! ABD, Almanya, Fransa listede
Türkiye'ye yatırım yağmuru... Türkiye Avrupa'da yükseldi! ABD, Almanya, Fransa listede

Ekonomi

Türkiye'ye yatırım yağmuru... Türkiye Avrupa'da yükseldi! ABD, Almanya, Fransa listede

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23