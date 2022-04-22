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Ekonomi Flaş kararı duyurdular! Artık ücret ödenmeyecek
Ekonomi

Flaş kararı duyurdular! Artık ücret ödenmeyecek

SGK, pandemi bakım hizmetlerini hizmet başı işlem ve tanıya dayalı işlem puan listelerinden çıkardı. Kurum, artık hastanelerde pandemi bakım ücreti ödemeyecek.

Yeniakit Publisher
2022-04-22 12:14:00 -
Flaş kararı duyurdular! Artık ücret ödenmeyecek

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu, pandemi bakım hizmetlerini hizmet başı işlem ve tanıya dayalı işlem puan listelerinden çıkardı. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tebliğine göre, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu, 13 Nisan’a yaptığı toplantı sonuncunda, pandemi bakım hizmeti ile pandemi yoğun bakım hizmetlerini sağlık uygulama tebliği ekinde yer alan hizmet başı işlem ve tanıya dayalı işlem puan hizmetleri listesinden çıkardı. Bu karara göre koronavirüs nedeniyle hastanede veya yoğun bakımda yatan hastalar için SGK artık hastanelere pandemi bakım hizmeti ücretini ödemeyecek.

 

 

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