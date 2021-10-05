  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Başkan Erdoğan'ın en yakınındaki isimden WhatsApp uyarısı

Tüm ürünler ucuz olacak! Yeni market zinciri geliyor

Ayasofya bölgesine tebliğ elçileri şart

Düğmeye basıldı! İstanbul merkezli dev operasyon

Twitter’ın kurucusu Facebook’un kurucu ile dalga geçti! Facebook tüm dünyaya böyle rezil oldu

WhatsApp, Instagram, Facebook kesintisi sonrası gözler hackerlara çevrildi! Hacker grubu Anonymous’tan Facebook açıklaması

Bakan Koca uyarmıştı! Sağlık Bakanlığı'ndan harekete geçme kararı

İki ülke arasındaki gerilim bitmiyor! ‘Vakit geldi, savaş gerçek’

Putin'in sağ kolunun 'KKTC'yi tanıyabiliriz' cümlesi rahatsız etti! İki ülke birleşti

Gözleri döndü! CHP'lilerin Kanal İstanbul zorbalığı: Vatandaşı hastanelik ettiler
Dünya Flaş karar! Suriye'yi yeniden üyeliğe aldılar
Dünya

Flaş karar! Suriye'yi yeniden üyeliğe aldılar

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatının (INTERPOL), Suriye'de Beşşar Esed rejimini yeniden üyeliğe kabul ettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 13:17:00 -
Flaş karar! Suriye'yi yeniden üyeliğe aldılar

INTERPOL'ün basın ofisinden yapılan açıklamada, Esed rejimine teşkilatın küresel iletişim ağına erişim izni verildiği belirtildi.

INTERPOL'ün Esed rejimini üyeliğe yeniden kabul etmesiyle sürgündeki muhalifler tutuklanma ve hatta işkenceye maruz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir.

Bunun yanı sıra Esed rejiminin INTERPOL iletişim ağına erişim sağlayabilecek olmasının Suriyeli mültecilerin iltica süreçlerine zarar verebileceği ifade ediliyor.

İletişim kanalı ve veri tabanına erişim izni, rejime Suriye'deki iç savaştan bu yana dünyanın dört bir yanına dağılan siyasi muhalif ve mültecileri izleme ve haklarında kırmızı bülten çıkarma imkanı sağlayacak.

Uluslararası suçlarla mücadele eden INTERPOL, dünyanın en büyük polis teşkilatı olarak 194 üye ülkesi bulunuyor.

INTERPOL, üye ülkelerine veri tabanına ve iletişim ağına erişim izni veriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay