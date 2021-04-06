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Eğitim Flaş karar! O illerimizde yüz yüze eğitime ara verildi
Eğitim

Flaş karar! O illerimizde yüz yüze eğitime ara verildi

Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte kentlerden peş peşe yüz yüze eğitime ara verildiği haberleri gelmeye başladı. Vakaların artışıyla birlikte Ankara, Erzurum, Eskişehir ve Afyonkarahisar'da yüz yüze eğitime ara verildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 15:05:00 - 2021-04-06 15:05:24
Flaş karar! O illerimizde yüz yüze eğitime ara verildi

Koronavirüs dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor aşılama da hızla sürüyor. Türkiye'de de vakalar resmen patladı uzmanların birçoğu 'tam kapanma' diyor. Vakaların artışı ile birlikte bazı illerde yüz yüze eğitime ara verildi.

Ankara

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 5, 6, 7. sınıflar ile lise hazırlık 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı aldı. İl genelinde ilkokullarda eğitim 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim şeklinde sürdürülecek. Ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam edecek. Okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek. Birleştirilmiş sınıflı okullarda ve kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitim sürdürülecek.

Erzurum

Erzurum İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 7 Nisandan itibaren 5, 6, 7. sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi kararı aldı. İl genelinde ilkokullarda eğitim 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim düzeninde sürdürülecek Ortaokul 8. ve lise 12. sınıflarda seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam edecek. Okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilecek.

Eskişehir

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında eğitim kurumlarının 8 ve 12. sınıfları haricinde uzaktan eğitime geçilmesi kararını aldı. Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulları ve okul öncesi eğitim kurumlarında da yüz yüze eğitim devam edecek.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Valiliği Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kentteki bir ilkokulda görünen korona virüs vakalarından dolayı eğitim ve öğretime uzaktan eğitim ile devam edilmesine karar verildi. Kurul Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek başkanlığından toplandı. Toplantıda salgınla mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesi amacı ile tedbirlerin arttırılmasına karar verilirken, bu doğrultuda Osmangazi mahallesindeki Nurten Telek İlkokulu’nda 12 Nisan’a kadar eğitim öğretimine uzaktan öğretim şeklinde sürdürülmesine karar verildi.

 

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