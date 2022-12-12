Flaş karar... Beşiktaş yeni Atiba'sını Ocak'ta getiriyor!

Beşiktaş'ta devre arası transfer dönemi için çalışmalar tam gaz devam ediyor. Teknik direktör Şenol Güneş, 2022 Dünya Kupası'nı yakından takip etti.

Deneyimli çalıştırıcının burada izleyip beğendiği Suudi Arabistan'ın yıldızı Mohamed Kanno hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Güneş'in 28 yaşındaki oyuncu hakkında scout ekibinden bilgi aldığı belirtildi. Orta saha oyuncusu, özellikle güçlü fiziğiyle turnuvada dikkatleri üzerine toplamıştı.

Güneş'in şartlarının araştırılmasını istediği başarılı futbolcunun, kulübü Al-Hilal ile 3 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak Kanno'nun, Türkiye'den gelen ilgi üzerine harekete geçtiği öğrenildi. Oyuncunun resmi teklifin yapılması durumunda gidişine izin verilmesini istediği konuşuluyor.

Ülke basınında çıkan haberlerde Suudi Arabistan Milli Takım Teknik Direktörü Herve Renard'ın da devreye girdiği belirtildi. Renard'ın kulüp yöneticileriyle konuşarak Kanno'nun Beşiktaş'a gitmesine müsaade edilmesini rica ettiği yazılmıştı.

Al-Hilal cephesi sessizliğini korusa da Mohamed Kanno'nun aklının Beşiktaş'ta olduğu iddia edildi. Kanno'nun menajerler aracılığıyla transferdeki gelişmeleri yakından takip ettiği ifade edildi.