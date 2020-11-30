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Gündem Flaş iddia: TSK gözlem noktasını tahliye ediyor
Gündem

Flaş iddia: TSK gözlem noktasını tahliye ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Halep kırsalında bulunan bir gözlem noktasını daha tahliye etmeye başladığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-30 23:46:00 -
Flaş iddia: TSK gözlem noktasını tahliye ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Halep kırsalında bulunan bir gözlem noktasını daha tahliye etmeye başladığı bildirildi.

Suriye'den haber aktarımı yapan kaynaklardan edinilen bilgilere göre, TSK unsurları, Halep kırsalında bulunan Tel Tukan'daki 7 nolu gözlem noktasını tahliye etmek için çalışmalara başladı.

İdlib'in doğu kırsalını Halep'in güney kırsalına bağlayan bir noktada bulunan Tel Tukan gözlem noktasındaki askerlerin ve askeri ekipmanların tahliyesi için hazırlıklara başlandığı ifade edildi.

Öte yandan, 25 Kasım'da tahliyesi için hazırlıklara başlanan 5 nolu Raşidin gözlem noktasında da hazırlıkların 5 gündür sürdüğü aktarıldı.

Raşidin ile beraber, TSK'nın bölgede tahliye ettiği toplam gözlem noktası sayısı 5'e ulaşmış olacak. Daha önce de Şeyh Akil'deki 3 nolu nokta ile Hama'nın kuzeyi ve kuzeybatısındaki 9 ve 10 nolu gözlem noktaları geri çekilmişti.

Surman'daki 8 nolu gözlem noktasının da kısa bir süre içerisinde geri çekileceği bir süredir ifade edilmekte.

2017 yılında Kazakistan'ın başkenti Astana'da garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde, TSK'nın 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi' kapsamında İdlib, Hama ve Halep kırsalındaki bölgelerde inşa ettiği ateşkes gözlem noktalarından bazıları, Rusya ve İran destekli rejim güçlerinin 2019 yılındaki saldırılarında bu güçlerin kuşatması altında kalmıştı.

Türkiye'nin bölgede gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı Harekatı'na rağmen Rusya ve İran'ın desteklediği güçler gözlem noktalarından geriye çekilmemişti.

Bölgede kontrol durumu, mevcut ve geri çekilen gözlem noktaları şu şekilde:

Kaynak: Mepa News

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