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Dünya Flaş iddia! Sebatian Kurz 500 bin euro maaşla...
Dünya

Flaş iddia! Sebatian Kurz 500 bin euro maaşla...

Görevinden istifa eden eski Avusturya Başbakanı Sebatian Kurz’un ABD’de teknoloji devlerinin bulunduğu Silikon Vadisi’nde adı açıklanmayan bir firmada yöneticilik yapacağı ve yıllık maaşının 500 bin euro olacağı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-26 08:52:00 -
Flaş iddia! Sebatian Kurz 500 bin euro maaşla...

Avusturya'da hakkında yolsuzluk soruşturması açılan ve 9 Ekim'de görevinden istifa eden eski Başbakan Sebastian Kurz, 2 Aralık’ta siyasetten çekildiğini açıklamıştı.

Avusturya basınında yer alan haberlerde, siyaseti bırakan Kurz’un ABD’nin California eyaletinde yer alan ve teknoloji firmalarının bulunduğu Silikon Vadisi’ndeki uluslararası faaliyet gösteren bir yatırım firmasıyla sözleşme imzaladığı ve adı açıklanmayan şirkette yöneticilik yapacağı iddia edildi.

Kurz’un gelecek yılın başlarında ailesiyle birlikte ABD’ye taşınacağı aktarılan haberlerde, Kurz’un yıllık maaşının ise 500 bin euro olacağı öne sürüldü.

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