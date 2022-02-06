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Spor Flaş iddia: Mesut Özil her an gidebilir!
Spor

Flaş iddia: Mesut Özil her an gidebilir!

Fenerbahçe'den son dakika haberleri peş peşe geliyor. Sarı lacivertliler kritik maçta evinde ağırladığı Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Peş peşe gelen puan kayıpları sonrası Fenerbahçe taraftarı hayal kırıklığı yaşadı. Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler'den maç sonunda dikkat çeken bir iddia geldi!

Yeniakit Publisher
2022-02-06 14:24:00 -
Flaş iddia: Mesut Özil her an gidebilir!

Fenerbahçe'den son dakika haberleri peş peşe geliyor. Sarı lacivertliler kritik maçta evinde ağırladığı Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Peş peşe gelen puan kayıpları sonrası Fenerbahçe taraftarı hayal kırıklığı yaşadı. Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler'den maç sonunda dikkat çeken bir iddia geldi!

Vitor Pereira'nın takımdan ayrılmasının ardından eski teknik direktörü İsmail Kartal'ı geri getiren Fenerbahçe, Başakşehir'e mağlup oldu. Emre Belözoğlu, Kadıköy'deki ilk sınavından galibiyetle ayrıldı. Sarı lacivertlilerde bel ağrısı nedeniyle kadroda olmayan Mesut Özil için dikkat çeken bir iddia geldi.

Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe - Başakşehir karşılaşması sonrasında dikkat çeken yorumlarda bulundu. Sağ bekte artık Nazım'ın yerine Tisserand'ın oynaması gerektiğini ifade eden Çelikler, Mesut Özil'in ilk fırsatta takımdan ayrılacağını söyledi.

'ORTADA SAKATLIK YOK'

"Mesut Özil'in oynanamasının sakatlıkla alakası yok. Ortada sakatlık yok. Mesut Özil ile Pereira arasında sıkıntı var dediğimde tepki aldım. Sonuç ortada. Mesut Özil ilk fırsatta takımdan ayrılabilir."

Fenerbahçe, Pereira ile yolların ayrılmasından sonra çıktığı yedi maçta sadece iki kez kazandı. Sarı lacivertliler, Portekizli teknik adam sonrasında sadece Yeni Malatyaspor ve Altay'ı mağlup etti.

 

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