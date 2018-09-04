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Flaş iddia: Kenan Işık komadan çıktı, Bodrum'a gitti

4 yıl önce gittiği spor salonunda sauna çıkışı kayarak kafasını vuran ve komaya giren Kenan Işık'ın hayati fonksiyonlarının normale döndüğü belirtildi.

04 Eylül 2018 Salı 19:49
Flaş iddia: Kenan Işık komadan çıktı, Bodrum'a gitti

Sözcü'den Ömercan Altay'ın haberine göre; 4 yıldır yaşam mücadelesi veren Işık’ın aile dostlarından öğrenilen bilgiye göre, Kenan Işık'ın durumunun iyiye gittiği ve komadan çıktığı bilgisine ulaşıldı. Kenan Işık’ı, Bodrum Turgutreis’teki yazlığında gören tanıklar, usta oyuncu ve sunucunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

MURAT YILDIRIM ZİYARET EDEMEMİŞTİ

4 yıldır bitkisel hayatta olan Kenan Işık’ın, sağlık durumu hakkında açıklama yapılmıyor ve ailesinin ise oyuncunun hiç kimse ile görüşmesine izin vermediği söyleniyordu. Geçtiğimiz günlerde ise Murat Yıldırım, ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ yarışmasının eski sunucusu Kenan Işık ile ilgili, “Ailesinden dolayı ziyaret etme şansım olmadı. İnşallah en yakın zamanda gelir ve programı sunmaya devam eder” diye yorum yapmıştı.

BODRUM'DA GÖRÜNTÜLENDİ

Kenan Işık'ı Bodrum'da bulunan yazlığının balkonunda fotoğraf ve videolarla görüntüleyen, ancak videoları basınla paylaşmak istemeyen yazlık sakinleri, Işık, hakkında sevindirici açıklamalar yaptı.

KONUŞMALARA GÜLEREK KARŞILIK VERİYOR

Görgü tanıklarının iddiasına göre, Kenan Işık'ın sol tarafının felçli olduğu, ayakta duramadığını ve yürüyemediğini söylediler. Ancak bir kişinin yardımı ile hareket edebildiğini belirten görgü tanıkları, Kenan Işık’ın sağlığının iyi olduğunu, ailesi ve akrabaları ile balkonda oturduğunu ve zaman zaman konuşmalara gülerek karşılık verdiğini gözlemlediklerini belirttiler.

"29 AĞUSTOS'TA İSTANBUL'A DÖNDÜ"

Kenan Işık’ın yazlıktan komşusu olan görgü tanıdıkları “Kenan Bey, bitkisel hayattan çıktı, ailesiyle beraber yaz ayını Bodrum’da geçirdi ve 29 Ağustos, tarihinde Bodrum’da bulunan evinden ayrılarak İstanbul’a döndü” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 19:49
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  6. sözcü
  7. ömercan altay

YORUM YAZ

  • şahitşahit11 dk önce
    basın ise komaya girdi, bitkisel solunum cihazı ile zorla ayakta.çek fişi bitecek işi...
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    bu hafta kuş adasına kuşlar gibiuçacakmış duydum
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