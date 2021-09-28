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Spor Flaş iddia! Fatih Terim'den istifa kararı
Spor

Flaş iddia! Fatih Terim'den istifa kararı

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Kayseri maçı sonrası sosyal medyada yazılanlardan dolayı büyük bir üzüntü duydu ve karar aşamasına geldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 09:51:00 - 2021-09-28 10:00:23
Flaş iddia! Fatih Terim'den istifa kararı

Sahasında Göztepe 'yi 2-1 yenerek galibiyet hasretine son veren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in basın toplantısı gündeme damga vurdu. Son zamanlarda yapılan eleştiriler nedeniyle son derece üzgün olan hatta bir ara gözleri dolan tecrübeli hocanın istifanın eşiğinden döndüğü ortaya çıktı.

Terim: Çok üzüldüm, kırıldım

Terim, "Futbolda vefa yok. Dün de yok ona da tamam. Biraz vicdanı olan, biraz Galatasaray'ı sevenin dikkatli davranması gerektiğini düşünüyorum. Üzüldüm, kırıldım" ifadelerini kullandı.

Camia bu iddia ile çalkalandı

Kulislerde dolaşan iddialara göre; Terim'in bu sözlerinin arkasında şok bir gerçek var. Kayseri yenilgisi nedeniyle sosyal medyada kendisiyle ilgili yorumlar sonrası Terim karar aşamasına geldi.

Puan kaybında istifa edecekti

Son derece üzülen ve kırılan başarılı teknik adamın Göztepe maçında olası bir puan kaybı sonrasında istifasının cebinde olduğu ve bunu basın toplantısında açıklamayı düşündüğü ifade edildi.

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Yorumlar

Serdar

Terim istifa!!!
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İ.serdar

İmamoğlu istifa
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