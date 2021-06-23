Flaş iddia! Avrupa devi Burak Yılmaz'ın peşinde

Fransa'da yıllar sonra mutlu sona ulaşan Lille'de attığı gollerle kahraman ilan edilen ve Fransız basınının manşetlere taşıdığı Burak Yılmaz'ın Milan'a transfer olacağı iddia edildi.

Milan resmi girişimlere başladı

Tuttomercatoweb'de yer alan habere göre Milan, Burak Yılmaz'ı transfer etmek için resmi girişimlere başladı. Haberde Giroud ile anlaşma sağlayamayan Milan'ın Zlatan Ibrahimovic ile birlikte Burak Yılmaz'ı forvet hattında düşündüğü iddia edildi.

Birçok takım peşinde

Haberin detayında Burak Yılmaz ile sadece Milan'ın değil Avrupa'nın birçok ülkesinden takımların nabız yokladığı ifade edildi.

LILLE'deki performansı etkiledi

Burak Yılmaz'ın EURO 2020'de gol atamaması dikkatlerden kaçmazken sezon boyunca Lille ile gösterdiği performansın Milan'ı etkilediği ve görüşmelerin hız kazanabileceği okuyuculara aktarıldı.

33 maçta 18 gol 5 asist

Burak Yılmaz geçtiğimiz sezon Lille ile Ligue 1 şampiyonluğuna ulaştı. Milli golcü Lille'de 33 maçta forma giydi ve 18 gol 5 asistle mücadele etti.