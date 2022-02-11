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Dünya Flaş gelişme... Rusya ve İngiltere anlaşmaya vardı!
Dünya

Flaş gelişme... Rusya ve İngiltere anlaşmaya vardı!

Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere ile savunma alanında temasların devam etmesi noktasında anlaşmaya varıldığını duyurdu. Açıklamada, çatışma risklerinin azaltılması için temasların sürdürülmesinin önemine dikkat çekildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-11 23:48:00 -
Flaş gelişme... Rusya ve İngiltere anlaşmaya vardı!

Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere ile savunma alanında temasların devam etmesi noktasında anlaşmaya varıldığını duyurdu. Açıklamada, çatışma risklerinin azaltılması için temasların sürdürülmesinin önemine dikkat çekildiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace bugün Moskova’da bir araya geldi. Ukrayna’daki kriz başta olmak üzere birçok konuda istişarelerde bulunan iki bakan görüşmede ayrıca Rusya-İngiltere ilişkilerini ele aldı.

"Temasların sürdürülmesi konusunda anlaşmaya varıldı"

Rusya Savunma Bakanlığı, Bakan Şoygu ve Bakan Wallace görüşmesine dair yaptığı açıklamada, "Toplantıda iki ülkenin savunma bakanlıkları arasındaki temasların devamı konusunda mutabakata varıldı. Şoygu, Rusya Savunma Bakanlığı’nın, askeri alanda ikili işbirliğini yeniden tesis etme önerilerini değerlendirmeye hazır olduğunu vurguladı. Savunma departmanları aracılığıyla temasların sürdürülmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Taraflar, askeri faaliyetler sırasında olayların önlenmesi ve kasıtsız çatışma risklerinin azaltılması için temasların sürdürülmesinin önemine dikkat çekmiştir" ifadelerine yer verildi.

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