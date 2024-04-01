Flaş gelişme! Gaziosmanpaşa'da Hasan Tahsin Usta öne geçti
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde AK Parti'nin adayı Hasan Tahsin Usta, CHP'li avukatların tüm engelleme çabalarına rağmen yeniden öne geçti.
Gaziosmanpaşa ilçesinde AK Partili Hasan Tahsin Usta yeniden öne geçti.
CHP'li avukatların tüm engelleme çabalarına karşın, Usta'nın oyları yüzde 41'in üzerine çıktı.
AK Partililer, Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı binasında sonuçları heyecanla takip ederken zafer kutlamaları da başladı.
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