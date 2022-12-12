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Medya Flaş gelişme! Erdoğan ilk kez bu sözü bir seçimden önce söyledi
Medya

Flaş gelişme! Erdoğan ilk kez bu sözü bir seçimden önce söyledi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ilk kez bir seçimden önce "son kez" destek istemesine dikkat çeken Ahmet Hakan, "Bu 'son kez' vurgusu, önümüzdeki seçimin önemli temalarından biri olacak." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 10:57:00 -
Flaş gelişme! Erdoğan ilk kez bu sözü bir seçimden önce söyledi

2023 seçimlerine sayılı aylar kaldı. Seçim atmosferi de artık siyasi parti liderlerlerinin söylemlerine yansıdı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde “2023 seçimi için milletimizden kendi adımıza son defa destek istiyoruz. Sonra bayrağı gençlere devredeceğiz.” dedi. 

Erdoğan'ın ilk kez bir seçimden önce “son kez” demesi dikkat çekti. Bu sözler Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın gündemindeydi. 

Her iki taraf kullanacak

"Son kez" vurgusuyla ilgili bugünkü yazısında değerlendirmelerde bulunan Hakan, şu ifadelere yer verdi:

"Bu “son kez” vurgusu, önümüzdeki seçimin önemli temalarından biri olacak.

- İktidar, bu vurguyu kendi lehine çevirmeye çalışacak.

- Muhalefet de bu vurguyu diline dolayacak."

 

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Yorumlar

misafir

Anayasa maddesine göre 3 ncü kez aday olamaz ama adam ne anayasayı ne kanınu tanımıyor bunları tanımayan biri bize adaletmi getirecek
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