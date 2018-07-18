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Flaş gelişme! Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile rahip Andrew Brunson hakkında telefonda görüştü.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 15:42
Flaş gelişme! Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo telefonda görüştü.

Dışişleri kaynakları Çavuşoğlu'nun Pompeo ile görüştüğünü belirtirken, görüşmenin nedeni ya da içeriğine ilişkin detay vermedi. Görüşmeye ilişkin açıklamanın öncesinde, ABD'li rahip Andrew Brunson'ın 2016 yılındaki darbe girişiminde Gülen Cemaati'ne yardım ettiği ve PKK'ya destek verdiği suçlamaları nedeniyle İzmir'de tutuklu olarak yargılandığı davada tutukluluğun devamı kararı çıkmıştı. Ancak görüşmenin içeriğinin bu konu ile ilgili olup olmadığı konusunda bir bilgi verilmedi.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 15:42
  1. İzmir
  2. Mike Pompeo
  3. Mevlüt Çavuşoğlu
  4. Andrew Brunson

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