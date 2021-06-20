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Spor

Flaş açıklama! Fatih Terim yarın göreve başlıyor

Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim'in yarın sarı-kırmızılı takımın başında göreve başlayacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-20 18:21:00 -
Flaş açıklama! Fatih Terim yarın göreve başlıyor

Galatasaray Kulübünün yeni başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim'in yarın sarı-kırmızılı takımın başında göreve başlayacağını bildirdi.

Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele, ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve birlikte çok şey başaracağız." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Abdullah.

Galatasarayın yakasını bırakmıyor. "Sinyor" ilerde senin ile de tartışıp, taraftarlar sana saldırırsa, ağlamak yok.
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Gokhan

Rabbim bizi bu qdamin serrin den korusun.Bumerag gibi a tiyorsun yine geliyor bu yuzsuz.
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