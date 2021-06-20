Flaş açıklama! Fatih Terim yarın göreve başlıyor

Galatasaray Kulübünün yeni başkanı Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim'in yarın sarı-kırmızılı takımın başında göreve başlayacağını bildirdi.

Elmas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hocamızla görüştük, yarın sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele, ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve birlikte çok şey başaracağız." ifadelerini kullandı.