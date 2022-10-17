Flaş açıklama az önce geldi! Madendeki faciada o sayı yükseldi
Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada 41 madenci hayatını kaybetti. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yürütülen soruşturmada görevli savcı sayısının 6’ya yükseldiği bildirildi.
Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada 41 madenci hayatını kaybetti. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yürütülen soruşturmada görevli savcı sayısının 6’ya yükseldiği bildirildi.
Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bartın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazası olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada görevli savcı sayısı 6’ya yükseldi." denildi.