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Gündem Flaş açıklama az önce geldi! Madendeki faciada o sayı yükseldi
Gündem

Flaş açıklama az önce geldi! Madendeki faciada o sayı yükseldi

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada 41 madenci hayatını kaybetti. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yürütülen soruşturmada görevli savcı sayısının 6’ya yükseldiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-17 12:29:00 -
Flaş açıklama az önce geldi! Madendeki faciada o sayı yükseldi

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada 41 madenci hayatını kaybetti. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yürütülen soruşturmada görevli savcı sayısının 6’ya yükseldiği bildirildi.

 

Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bartın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazası olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada görevli savcı sayısı 6’ya yükseldi." denildi.

 

 

 

 

 

 

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Yorumlar

Ersin

Soma da oldugu gibi, hic bir önlem alinmamis. Baska ülkelerde bizden daha büyük madenler var ama senelerden beri hic ölümlü kaza olmamis neden onlar önceden önlemlerini aliyorlar bizde fitrat, kader deyip gecistiriyorlar.
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