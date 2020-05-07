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Spor

Flamengo Kulübünde 38 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-07 11:15:55 -
Flamengo Kulübünde 38 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

İSTANBUL (AA) - Brezilya Birinci Futbol Ligi kulübü Flamengo'da 38 kişinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

Flamengo Kulübü, futbolcular ve kulüp çalışanları ile aileleri olmak üzere 293 kişiye Kovid-19 testi yapıldığını duyurdu.

Kulüpte isimleri verilmeyen 3'ü futbolcu 38 kişinin testlerinin pozitif çıktığı ve tamamının semptomsuz seyrettiği belirtildi. Hastalığa yakalananların karantinaya alınacağı ifade edildi.

Hafta başında kulübün masörlerinden 68 yaşındaki Jorge Luiz Domingos, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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