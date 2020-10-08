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Aktüel FKÖ'den Filistinli liderlere hakaret eden Suudi Prens Bin Sultan'a tepki
Aktüel

FKÖ'den Filistinli liderlere hakaret eden Suudi Prens Bin Sultan'a tepki

FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat: - "Araplardan her kim Washington'a ya da başka bir yere güven mektubu sunmak istiyor veya İsrail ile normalleşmenin yolunu yapıyorsa, bunu Filistin halkına ve efsanevi mücadelesine hakaret etmeden gerçekleştirebilir"

Yeniakit Publisher
2020-10-08 16:53:34 -
FKÖ'den Filistinli liderlere hakaret eden Suudi Prens Bin Sultan'a tepki

KUDÜS (AA) – Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Filistinli liderlere hakaret eden ve "nankörlükle" suçlayan eski Suudi Arabistan Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Prens Bender bin Sultan'a tepki gösterdi.

FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Araplardan her kim Washington'a ya da başka bir yere güven mektubu sunmak istiyor veya İsrail ile normalleşmenin yolunu yapıyorsa, bunu Filistin halkına ve efsanevi mücadelesine hakaret etmeden gerçekleştirebilir." ifadesini kullandı.

İsim vermeden Suudi Prens Bin Sultan'a tepki gösterdiği açıklamasında Ureykat, "Her ülke benim menfaatlerim İsrail ile normalleştirmeyi gerektiriyor diyebilir." ifadesine yer verdi.

- Suudi Prens'ten Filistinli liderlere "nankörlük" suçlaması

Suudi Prens, dün Al Arabiya televizyonuna verdiği röportajda, "Filistinli liderlerin nankörlüğünün ardından Filistin yönetimine güvenmenin zor olduğunu ancak bunun Filistin halkının davasına olan bağlılıklarını etkilemeyeceğini" söylemişti.

Bin Sultan, "Filistin yönetiminin Türkiye ile İran'ı Mısır ve Körfez ülkelerinden daha önemli gördüğünü ve Filistin meselesinin çözümünden kaçtığını" ileri sürmüştü.

Suudi Prens Bin Sultan ayrıca, Gazze'yi "Gazze Şeridi'ne yönelik ablukanın kaldırılması ve Filistin meselesinin çözümü için gece gündüz çalışan Mısır'a terör ihraç etmekle" suçlamıştı.

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