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Dünya FKÖ'den Arap Birliği'ne sorumluluklarını yerine getir çağrısı
Dünya

FKÖ'den Arap Birliği'ne sorumluluklarını yerine getir çağrısı

Arap Birliği konseyi toplantısına katılacak olan Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşmasında doğan boşluğu doldurmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 04:31:00 - 2020-09-08 11:09:17
FKÖ'den Arap Birliği'ne sorumluluklarını yerine getir çağrısı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, Filistin haber ajansına konuyla ilgili yaptığı açıklmada, Arap Birliği'nden Filistine karşı mali sorumlulukları yerine getirmesini talep etti.

Arap Birliğindeki toplantıya gideceklerini kaydeden Ureykat, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail anlaşmasından doğan boşluğun doldurulmasını sağlayacak kararların alınmasını umut ettiklerini belirterek, Arap Barış Girişimi'ne bağlı kalan ülkelerin duruşlarından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Ureykat, Ürdün, Suudi Arabistan, Fas, Sudan, Cezayir, Kuveyt ve Katar'ı sayarak, Araplardan güçlerini aşan bir desteği istemediklerini söyledi.

Arap zirvelerinde alınan kararlara bağlı kalınmasını ve Filistin devletinin mali güvenlik ağıyla ilgili sorumlulukların yerine getirilmesini isteyen Ureykat, Arap ülkelerinin çoğunun Filistin bütçesine destek anlamında ödemeleri gereken sorumluluklarını yerine getirmediklerini söyledi.

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Yorumlar

Mesut Sarp

Araplarda hain kaynıyor...
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Kalderan

Arap Birliği ancak İsrail'in köpekliğini yapar...yaptığı en başarılı işte budur.
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