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Dünya FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri'nden Arap Birliğine sorumluklarını yerine getirmesi çağrısı
Dünya

FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri'nden Arap Birliğine sorumluklarını yerine getirmesi çağrısı

FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Ureykat, Arap Birliğinden Filistin'e karşı mali sorumlulukları yerine getirmesini istedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 07:48:00 -
FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri'nden Arap Birliğine sorumluklarını yerine getirmesi çağrısı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, Arap Ligi konsey toplantısını Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasındaki boşluğu doldurmaya çağırdı.

Filistin haber ajansına yazdığı bir makalede Ureykat, Arap Ligi'nden Filistin'e karşı mali sorumluluklarını yerine getirmesini istedi.

Arap Birliği'ndeki toplantıya katılacaklarını belirten Ureykat, "BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasından doğan boşluğu dolduracak kararların alınacağını umuyoruz" dedi. .

Arap Barış Girişimi'ne üye ülkelerin konumlarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ureykat, bu ülkeler arasında Suudi Arabistan, Ürdün, Fas, Sudan, Cezayir, Kuveyt ve Katar'ı saydı.

"Arap ülkelerinden Arap zirvelerinde alınan kararlara uymalarını talep ediyoruz"

"Arap kardeşlerimizden güçlerinin ötesinde destek istemiyoruz." Diyen Uçkat, Arap ülkelerinin Arap zirvelerinde alınan kararlara uymalarını ve mali güvenlik ağı ile ilgili Filistin devletinin sorumluluklarını yerine getirmelerini talep etti.

Arap ülkelerinin çoğunun Filistin bütçesini destekleme yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirten Ureykat, Filistin halkının zirvelerde alınan kararlara bağlılığını vurguladı.

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