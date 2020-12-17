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Ekonomi fizy'den 2020'ye özel "Zaman Tüneli"
Ekonomi

fizy'den 2020'ye özel "Zaman Tüneli"

Yeniakit Publisher
2020-12-17 10:36:42 -
fizy'den 2020'ye özel "Zaman Tüneli"

İSTANBUL (AA) - Dijital müzik platformu fizy, kullanıcılarının 2020 boyunca en çok dinlediği parçaların listelerini hazırladı.

Turkcell açıklamasına göre, her kullanıcıya özel olarak hazırlanan "fizy Zaman Tüneli 2020" isimli listede kullanıcıların en çok dinlediği şarkı, sanatçı ve albüm gibi bilgiler infografik olarak sunuluyor.

İnfografiğin yanında kullanıcının sene içerisinde en çok dinlediği şarkılardan oluşan kişiye özel bir çalma listesi de bulunuyor. Hazırlanan listeler, kullanıcıların fizy ana sayfalarında yayınlanıyor. Listelerin hazırlanmasında yapay zeka teknolojilerinden yararlanıldı.

35 milyondan fazla şarkıya sahip geniş arşiviyle her zevke hitap eden şarkıların yer aldığı fizy, özel günlerde kullanıcıları için sık sık farklı müzik listeleri yayınlıyor. Kullanıcılarına bir dijital müzik platformundan daha fazlasını sunan fizy'de yüksek ses kalitesinde pek çok konser kaydı da yer alıyor.

fizy kullanıcıları, her gün milyonlarca içeriğin yanı sıra Haftalık Keşif Listesi özelliğiyle de dinleme alışkanlıklarına yönelik hazırlanan yeni şarkı listelerine ulaşabiliyor.


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