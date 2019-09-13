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Fiziksel aktiviteler SP'li çocuklar için desteğe dönüşüyor

Serebral Palsy Türkiye Genel Direktörü Nigar Evgin:- "Eylül boyunca devam edecek Steptember'a kaydolan gönüllülerimiz, hem Serebral Palsy'li çocukların hayatlarına dokunacak hem de sağlıklı yaşamın kapılarını aralamış olacaklar. Steptember.org.tr web sitesinden 4 kişilik Steptember takımınızı kurarak kaydolabilir, 'Steptember kit'inizde yer alan adım sayar ya da telefonunuza indireceğiniz uygulama ile 40 farklı fiziksel aktiviteyi otomatik olarak adım sayısına çevirerek farklı sporları da yapabilirsiniz"- "Vakfımızın temel amacı SP konusunda farkındalık yaratmak, daha çok SP'li çocuk ile ailelerine ulaşmak için kaynak geliştirmek. Serebral Palsy Türkiye olarak 5 yılda Steptember bağışları ile bin 233 çocuk ve ailesine ulaştık"

13 Eylül 2019 Cuma 14:46
Fiziksel aktiviteler SP'li çocuklar için desteğe dönüşüyor

İSTANBUL (AA) - Serebral Palsy'li (SP) çocukların rehabilitasyon ve bireysel eğitimine destek olmak amacıyla 7 ülkede eş zamanlı gerçekleştirilen "Steptember" sosyal sorumluluk projesi 3 Eylül'de başladı.

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı - Serebral Palsy Türkiye Genel Direktörü Nigar Evgin, yaptığı yazılı açıklamada, Serebral Palsy'li çocukların ücretsiz rehabilitasyon ve eğitim hizmetlerine ulaşmalarına destek olma amacı taşıyan "Steptember" adı verilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 3 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında günde 10 bin adım atılacağını ve 31 Ekim'e kadar bağış toplanacağını belirtti.

Steptember'ın her yıl eylül ayında Avustralya, Fransa, Hollanda, New York, Singapur, Yeni Zelanda'da eş zamanlı düzenlendiğini hatırlatan Evgin, "Bu yıl Steptember'a, 'Her adım bir umut' sloganıyla 3 Eylül-31 Ekim arasında SP'li çocukların eğitimi ve rehabilitasyonu için bağış toplanması hedefiyle büyük bir heyecanla başladık. Vakfımızın temel amacı CP konusunda farkındalık yaratmak, daha çok SP'li çocuk ile ailelerine ulaşmak için kaynak geliştirmek. Cerebral Palsy Türkiye olarak 5 yılda Steptember bağışları ile bin 233 çocuk ve ailesine ulaştık." ifadelerini kullandı.

Evgin, 5 yılda yaklaşık 2,5 milyon lira bağış toplandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Eylül boyunca devam edecek Steptember'a kaydolan gönüllülerimiz, hem Serebral Palsy'li çocukların hayatlarına dokunacak hem de sağlıklı yaşamın kapılarını aralamış olacaklar. Araştırmalara göre, bir ofis çalışanı günde ortalama 3 bin adım atıyor. Geri kalan 7 bin adımı sadece yürüyüş yaparak değil, koşarak, bisiklete binerek, yüzerek ya da dans ederek tamamlayabilirler. Steptember.org.tr web sitesinden 4 kişilik Steptember takımınızı kurarak kaydolabilir, 'Steptember kit'inizde yer alan adım sayar ya da telefonunuza indireceğiniz uygulama ile 40 farklı fiziksel aktiviteyi otomatik olarak adım sayısına çevirerek farklı sporları da yapabilirsiniz. Herkesi iyilik için harekete geçmeye davet ediyoruz."

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 14:46
  1. Cerebral Palsy
  2. Cerebral Palsy Türkiye Genel Direktörü Nigar Evgin
  3. Steptember

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