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Fizik tedavide medikal masaj önemli

İzmir’in Bornova ilçesindeki bir fizik tedavi merkezi, hastalarının kısa sürede iyileşmesi ve olumlu sonuçlar alması için medikal masaj hizmeti veriyor.

17 Haziran 2019 Pazartesi 13:57
Fizik tedavide medikal masaj önemli

İzmir’in Bornova ilçesindeki bir fizik tedavi merkezi, hastalarının kısa sürede iyileşmesi ve olumlu sonuçlar alması için medikal masaj hizmeti veriyor.


Skolyoz, bel ve boyun fıtığı, nörolojik ve fibromiyalji hastalarında fizik tedavi sürecinin kısalması ve olumlu sonuçlanmasında önemli rol oynayan medikal masajın, uzmanlarca önemli olduğu belirtildi. Bornova ilçesinde bulunan bir fizik tedavi merkezi de, hastalarına hizmet veriyor.


Borfiz Fizik Tedavi Merkezi’nden masaj terapisti Eleanora Fıodarava, yapmış oldukları medikal masaj hizmetinin çok sayıda hastanın iyileşme sürecini hızlandırdığını ve olumlu sonuçlar aldıklarını belirtti. Profesyonel medikal masaj eğitimini Belarus’ta aldığını söyleyen Eleanora Fıodarava, 5 senedir hastalara medikal masaj hizmeti verdiğini söyledi.


Rahatsızlık duyulan bölgenin güçlenmesi, kas ve kemik dokusunun pratik olarak hareket ettirilmesinin önemine dikkat çeken


Fizik Tedavi Merkezi Genel Koordinatörü Dr. İlker Işıklar da, şöyle konuştu:


"Medikal masaj hizmetini Türkiye’de az sayıda fizik tedavi merkezi kullanıyor. Doktorlarımız ve fizyoterapistlerimizle koordineli olarak çalışan masaj terapistimiz Eleanora Fıodarava şimdiye kadar yüzlerce hastanın olumlu sonuçlarında pay sahibi oldu."

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 13:57
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