Fiyatlardaki tırmanışı takip etti! Altında flaş gelişme

Altın, yatırımcıların Fed Başkanı Jerome Powell’ın enflasyon yorumlarına ağırlık vermesiyle yükseldi. Gram altın ise Dolar/TL ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip etti.

Powell, enflasyonun yükseldiğini ama arz dengesizlikleri çözüldüğü zaman Fed’in yüzde 2’lik hedefine geri döneceğini belirtti.

10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi pazartesi günü yüzde 1,36 seviyesine kadar geriledikten sonra salı günü yüzde 1,49 civarında bulunuyor.

Ons altın fiyatı

Ons altın, geçen haftayı Mart 2020’den beri en büyük düşüşle kapatırken önceki iki haftayı da kayıpla geçmişti. Nisan ve Mayıs ayını kazançla kapatan ons altın, Haziran başından bu yana yüzde 6’dan fazla değer kaybederek 1.787 dolar civarında bulunuyor.

Gram altın fiyatı

Küresel altın fiyatları ve dolar/TL’deki yükselişle beraber Haziran başında 527 TL’ye kadar çıkan gram altın, geçen haftadan beri 500 TL civarında işlem gördükten sonra salı günü 505 TL seviyesinde bulunuyor.