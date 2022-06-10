Fiyatlar bir anda değişti: Petrolde Çin gevşemesi!

Petrolde dünyanın en büyük ithalatçı ülkesi Çin'in sınırlı da olsa yeni salgın önlemlerini devreye alması talep görünümünü bozarken petrol fiyatlarında da sınırlı geri çekilme yaşandı.

ABD ham petrolü 121 doların altını görürken, Brent petrol de 122 dolara geriledi.

Çin'in finans merkezi Şanghay'ın 2 milyon nüfusu barındıran Minhang bölgesinde salgının bulaşma riskini tespit edebilmek için yeni karantina önlemleri getirildi.

Hükümetin WeChat hesabından yaptığı duyuruya göre bölge sakinlerine 11 Haziran'da nükleik asit testleri uygulanacak ve testlerin tamamlanmasının ardından önlemler kaldırılacak.

Şanghay'da Çarşamba günü 4 belirti gösteren vaka tespit edilmişti. Bu vakaların tamamı karantina altındaki bölgelerde görülürken, yeni vakaların hiçbiri Minhang bölgesinde yer almamıştı.

Çin'de Omikron varyantının tetiklediği Kovid-19 salgını nedeniyle karantina tedbirlerinin uygulandığı Şanghay'da, şehrin büyük bölümünde hayat 1 Haziran'dan itibaren normale döndü.

Şehir yönetiminden yapılan açıklamada, 1 Haziran itibarıyla şehirdeki tüm üretiminin ve hayatın normal düzende süreceği kaydedildi.