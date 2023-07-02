Fiyatı ile Erdoğan'ı devirmeyi hayal edenler bu habere kahrolacak!

İTO İstanbul'da haziran ayında fiyatı artan ve azalan ürünleri açıkladı. Fiyatı en çok azalan gıda ürünü, muhalefetin seçim öncesi son silah olarak kullanmaya kalktığı kuru soğan oldu.

Kuru soğan fiyatı geçtiğimiz aya göre yüzde 20,82 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünlerin, gıda harcamaları grubundan yüzde 17,62 ile bezelye, yüzde 16,29 ile taze fasulye, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 15,17 ile battaniye, gıda harcamalarından yüzde 9,73 ile erik, yüzde 8,26 ile domates, yüzde 7,63 ile çilek, yüzde 7,31 ile kiraz, yüzde 7,04 ile kayısı ve yüzde 6,69 ile patates olduğu açıklandı.

Stokçuların seçim oyunuyla fiyatı artan soğan en çok ucuzlayan ürün olurken, kıvırcık salata ise yüzde 62,56 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

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