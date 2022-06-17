Fiyatı belli oldu! Prens Selman o Türk'ü almaya geliyor

Trabzonspor formasıyla bu sezon şampiyonluk yaşayan başarılı kaleci Uğurcan Çakır'ın menajerinden transfer açıklaması geldi.

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın menajeri Necdet Çakır, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Necdet Çakır, "Uğurcan'ı sene içinde transfer konusunda rahatsız etmedik ama arka planda çok büyük çalışmalar yaptık. Belli bir noktaya geldik. Uğurcan'ın iyi performans göstermesi, burada kulüplerin daha fazla talep etmesi için önemli bir etken oldu." dedi.

"Maalesef ligimiz çok değerli değil." diyen Çakır, "Maçlarımız, derbiler harici çok fazla takip edilmiyor. Milli Takımımız da UEFA Uluslar Ligi'nde C klasmanında. Aksi takdirde daha yüksek rakamlardan bahsedebilirdik." ifadelerini kullandı.

Uğurcan'a Avrupa'nın 4 büyük ligden ilgi olduğunu söyleyen Çakır, "Uğurcan için verilecek bonservis bedeli 10-15 milyon euro arası olacak, üstü olmaz. Görüştüğüm kulüplerle şu noktaya geldim; sözel bir takım rakamlar telaffuz edildi. Sözel bir şekilde bu rakamlara ulaştık. Resmiyete dökülmeden her an değişebilir ama sözel bazı noktalara geldik." dedi.

Selman'ın takımı

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın sahibi olduğu Newcastle United, Uğurcan Çakır için 20 milyon euro'yu gözden çıkarmıştı.