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Ekonomi 'Fiyat artışları gerileyecek'
Ekonomi

'Fiyat artışları gerileyecek'

Yeniakit Publisher
2023-12-19 12:48:00 -
'Fiyat artışları gerileyecek'

MÜSİAD Genel Başkanı, "Nihayetinde fiyat artışlarının da 2024 yılının özellikle ikinci yarısı itibarıyla çok daha makul düzeylere gerileyeceğini tahmin ediyoruz." dedi.

MÜSİAD Genel Başkanı, "Nihayetinde fiyat artışlarının da 2024 yılının özellikle ikinci yarısı itibarıyla çok daha makul düzeylere gerileyeceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye ekonomisinin büyüme hızının artmasının takdir edilmesi gereken bir gelişme olduğunu belirterek, "Nihayetinde fiyat artışlarının da 2024 yılının özellikle ikinci yarısı itibarıyla çok daha makul düzeylere gerileyeceğini tahmin ediyoruz." dedi.

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