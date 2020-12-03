Fiyat artışları (4)

ANKARA (AA) - Türkiye'de kasımda yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 16,61 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" olarak belirlendi.



Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasımda İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 3,24 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır"da oldu.

12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 13,06 ile "Erzurum, Erzincan, Bayburt" bölgelerinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış da yüzde 16,61 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gözlenirken bu bölgeyi yüzde 15,99 ile "Samsun, Tokat, Çorum, Amasya" ve yüzde 15,37 ile "Gaziantep, Adıyaman, Kilis" izledi.

En düşük fiyat artışı ise yüzde 12,33 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" bölgesinde hesaplandı.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:

İBBS 2. Düzey-SR Level 2 Bir önceki aya göre değişim oranı yüzde Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde TR Türkiye 2,30 14,03 TR10 (İstanbul) 2,23 13,69 TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) 2,13 12,62 TR22 (Balıkesir, Çanakkale) 2,07 13,45 TR31 (İzmir) 1,96 13,91 TR32 (Aydın, Denizli, Muğla) 2,21 13,96 TR33 (Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) 2,13 13,66 TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik) 2,30 14,36 TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) 2,15 14,88 TR51 (Ankara) 2,00 13,07 TR52 (Konya, Karaman) 2,52 14,21 TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) 2,36 14,91 TR62 (Adana, Mersin) 2,74 14,63 TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) 2,60 14,12 TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir) 2,83 13,34 TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat) 2,41 13,97 TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) 2,08 14,39 TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) 2,72 13,01 TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) 3,00 15,99 TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) 2,19 15,26 TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) 2,82 14,64 TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) 2,54 12,33 TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) 2,48 12,92 TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) 2,38 13,58 TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) 2,78 15,37 TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) 3,24 16,61 TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) 2,69 13,32

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(Bitti)