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Dünya Fitne tohumunu o ülke attı: Cezayir ve Fas arasında kriz patlak verdi! "Düşmanca eylem"
Dünya

Fitne tohumunu o ülke attı: Cezayir ve Fas arasında kriz patlak verdi! "Düşmanca eylem"

Orman yangınlarıyla mücadele eden Cezayir ve Fas arasında kriz çıktı. Cezayir'den yapılan açıklamada "Fas'ın tekrarlanan düşmanca eylemleri, iki ülke ilişkilerinin gözden geçirilmesini gerektiriyor" denildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-18 23:59:00 - 2021-08-19 00:05:58
Fitne tohumunu o ülke attı: Cezayir ve Fas arasında kriz patlak verdi! "Düşmanca eylem"

Cezayir, "Fas'ın devam eden düşmanca eylemlerinin iki ülke ilişkilerini gözden geçirmeyi gerektirdiği" açıklamasında bulundu.

Cezayir Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Güvenlik Konseyinin bugün olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdiği belirtildi.

En az 70 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınlarına işaret edilen açıklamada, söz konusu toplantının "yaşanan elim olayların ardından ülkedeki genel durumu ve Fas ile müttefiki siyonist oluşumun (İsrail) Cezayir'e karşı devam eden düşmanca eylemlerini görüşmek üzere yapıldığı" aktarıldı.

"Fas'ın Cezayir'e karşı tekrarlanan düşmanca eylemleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin gözden geçirilmesini ve batı sınırında güvenlik kontrollerinin artırılmasını gerektiriyor." ifadesine yer verilen açıklamada, söz konusu eylemlere ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Rabat yönetiminden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Fas Kralı 6. Muhammed, 1 Ağustos'ta iki ülke arasındaki sınırların yeniden açılması ve ilişkilerin normalleştirilmesi için Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun’a çağrıda bulunmuştu. Ancak Cezayir bu çağrı karşısında sessiz kalmıştı.

Cezayir, İsrail Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları nedeniyle Fas'ı suçlamıştı

Öte yandan 16 Ağustos'ta Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in Cezayir'i eleştiren ifadelerinden dolayı Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita suçlanmıştı.>

Lapid'in Fas ziyareti sırasında Cezayir'in bölgedeki rolü ve İran'la yakınlaşmasından endişe duydukları yönündeki ifadelerine tepki gösterilen açıklamada, Lapid'in Fas Dışişleri Bakanı Burita tarafından yönlendirildiği kaydedilmişti.

İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Tel Aviv ile Rabat arasında geçen yıl imzalanan normalleşme anlaşmasının ardından 11 Ağustos'ta Fas'ı ziyaret eden ilk İsrailli bakan olmuştu.

Kökleri geçmişe uzanan anlaşmazlık

Fas ile Cezayir arasında uzun yıllardır Batı Sahra sorunu nedeniyle gerginlik hakim.

Fas, Cezayir'i Batı Sahra bölgesindeki ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor. Cezayir'in de komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.

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